Tener mascotas siempre da buenos momentos, satisfacciones y gran compañía, pero también conlleva muchas responsabilidades y también afrontar etapas complicadas de algunos daños y exploración. Justamente, esto es lo que está viviendo Carolina Soto con su pequeña perrita llamada Matilda, que recientemente tuvo un episodio e hizo muchos daños en las paredes.

La presentadora de ‘Día a día’ de Caracol Televisión compartió todo lo que pasó el miércoles 29 de mayo del 2024, mientras nadie se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y aunque estaba muy molesta, la reacción de la traviesa y pequeña canina la logró doblegar y sacar la parte tierna que cada tanto muestra en sus redes con su esposo y sus hijos.

Con un par de historias de Instagram, Carolina Soto mostró la vaciada que le pegó a Matilda, después de ver los daños que dejó en las paredes de su sala. El texto que estaba en la parte superior del video se leía: “¡Cara de culpable! Jummm, hoy amaneció alborotada y tremenda”, pero se empezaron a escuchar los regaños y llamados de atención respectivos:

“¿Qué hiciste, por qué estás escondida? ¿Ah? ¿Qué hiciste? ¿Por qué me dañaste las paredes, más de lo que estaban? ¿Ah? ¿Por qué? ¡Usted entiende, yo sé que sí! ¡Eso no se hace!”.

Mientras recibía el regaño, la mascota de ‘Caro’ Soto se escondía debajo de una de las sillas de la sala, pero la conversación siguió y se fue ablandando el corazón de la presentadora: “¡Ay, pero con esa carita! ¿Ya qué hago? Te tengo malcriada”. Pero después volvió la molestia y empezaron a verse las pruebas de los daños en las paredes, con el papel tapiz y los pedazos que se desprendieron.

Y de nuevo, en tono de regaño, Carolina Soto siguió hablándole a Matilda:

“Me terminó de dañar todas las paredes, todas, mirá… Todo esto me lo arrancó. Hoy se levantó alborotada, más alborotada que nunca, no entiendo por qué… Lo que encuentra lo daña. Vea cómo me tiene la pared, el papel tapiz, me toca cambiar todo ese papel tapiz… Todo, por culpa de Matilda”.