Frecuentemente, vemos en las redes sociales de Carolina Soto videos, fotos y recuerdos de sus viajes familiares, ya sea dentro de Colombia o a paradisiacos destinos en el exterior. Pues, el pasado miércoles 29 de marzo de 2023, no apareció en ‘Día a Día’ y a muchos les extrañó su ausencia, ya que normalmente ella se ausenta iniciando o terminando la semana.

Sin embargo, según contó ‘Caro’, despertando la envidia de muchos seguidores, le dieron unos días libres en el programa matutino de Caracol Televisión. Entonces, decidió aprovechar para un ‘viajecito’, pero esta vez no es con su esposo Germán González y sus hijos; Valentino y Violeta.

En una serie de videos publicados en sus historias de Instagram, Soto mostró que estaba vistiéndose y arreglándose para arrancar su viaje a Cali, a la casa de su joven madre. Y le dio razón a las personas que la extrañaron en la emisión del miércoles:

“Mija, me estoy terminando de arreglar, porque me voy de viaje. Y vos dirás: – ¿Qué? ¿Y esta por qué, un miércoles, se va de viaje? -…”.

Después, con mucha felicidad, la presentadora contó que tiene días libres de su trabajo y que emprenderá un viaje, sin mencionar a su familia:

“Mijita, me voy pa’ Cali, porque tengo unos días libres del canal. Regreso el lunes, otra vez, a ‘Día a Día’. Entonces, voy a aprovechar y voy a visitar a mi mamá, mijita. Porque, desde el año pasado, no voy a Cali y ella me está haciendo el reclamo…”.