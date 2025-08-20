El Festival Estéreo Picnic ya empieza a calentar motores para su edición 2026, en la que celebrará 15 años de historia con el regreso a su formato tradicional de tres días: 20, 21 y 22 de marzo, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

Páramo Presenta confirmó la noticia en la noche del 18 de agosto, creando expectativa entre los fanáticos que aguardan por el cartel de artistas. El anuncio se acompañó de un video que recordó memorables presentaciones de figuras que han pasado por el festival, aunque por ahora no se revelaron nombres para la próxima edición.

La boletería tendrá venta anticipada para los denominados ‘Creyentes’, con preventa exclusiva para clientes de Bancos Aval a partir del 21 de agosto a las 10:00 a. m., mientras que la venta general abrirá el 23 de agosto en Ticketmaster.

¡Creyentes! Prendan sus alarmas, mañana a partir de las 10 a.m. todos los clientes de los Bancos Aval, @xperienciasaval, podrán asegurar su lugar en el FEP2026 a través de https://t.co/oxpKBSb1Kv pic.twitter.com/Bsq0AyrTdo — Festival Estéreo Picnic (@Festereopicnic_) August 20, 2025

Cabe resaltar que, muchas personas entran desde temprano a este tipo de plataformas para evitar colapsos y conseguir su boleta.

Menores podrán entrar al FEP

Uno de los anuncios más llamativos está relacionado con el espacio destinado a los menores de edad. La organización destacó que, en la experiencia de este año, la zona especial para niños y adolescentes se ampliará con el fin de brindar un entorno más completo para las familias.

“Aprendimos en el proceso, y traemos una nueva zona de menores, con el fin de crear un encuentro memorable para las familias que van con sus hijos a vivir su primera experiencia festivalera”, indicó el FEP.

Para la edición de 2026, este espacio incluirá:

Áreas de juego, recreación y descanso.

Una oferta más amplia de restaurantes y baños.

Activaciones diseñadas para los más pequeños.

Una extensión que cubrirá hasta el segundo escenario principal, aumentando la cantidad de shows a los que podrán acceder.

Miradores para disfrutar de los artistas en dos tarimas.

Con este anuncio, el FEP no solo busca celebrar sus 15 años con más música, sino también fortalecer su concepto de ‘Un Mundo Distinto’, integrando cada vez más públicos y experiencias.

¡Este año trajimos, por primera vez, una zona exclusiva para que los menores de edad vivieran la experiencia de Un Mundo Distinto! Aprendimos en el proceso, y traemos una nueva zona de menores, con el fin crear un encuentro memorable para las familias que van con sus hijos a… pic.twitter.com/ruftloCyio — Festival Estéreo Picnic (@Festereopicnic_) August 20, 2025

