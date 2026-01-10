Yeison Jiménez perdió la vida este 10 de enero en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá. Mientras las autoridades reconstruyen los minutos previos al siniestro, una grabación compartida días atrás por el artista ha estremecido aún más a sus seguidores: su último video con vida dentro de la avioneta.

La grabación muestra a Jiménez compartiendo con Jefferson Osorio, quien también falleció en el accidente de este sábado. En las imágenes, ambos aparecen dentro de la aeronave, sentados antes del despegue, conversando entre risas.

En el corto clip, el cantante le ofrece una gaseosa a Osorio, quien lo mira sonriente y rechaza el gesto en tono juguetón. El artista insiste y continúa acercándole la bebida, mientras su manager se aparta entre risas.

El momento, aparentemente cotidiano, muestra la complicidad y amistad que había entre ambos. Se escucha a Jiménez bromear, paladeando su respuesta y estirando la mano para insistirle, mientras Osorio lo esquiva con humor. “Este es como mi hijo”, le decía al manager.

Accidente en el que murió Yeison Jiménez: qué pasó con avioneta

Aunque las autoridades aún no confirman las causas del accidente, versiones preliminares indican que la avioneta presentó fallas para ganar altura y terminó estrellándose cerca del aeropuerto de Paipa. El impacto, según testigos, provocó que la aeronave se incendiara casi de inmediato.

En la aeronave viajaban el capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, además de Jiménez. Todos fallecieron en el siniestro.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran restos de la aeronave completamente consumidos por el fuego. Incluso, las autoridades confirmaron que, por ahora, los cuerpos no han sido recuperados.

