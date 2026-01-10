Mientras avanzan las investigaciones para determinar qué provocó la tragedia, se conocieron las últimas imágenes del artista con vida. El video, revelado por El Tiempo, registra a Yeison Jiménez y a tres integrantes de su grupo entrando a una tienda ubicada en las afueras del municipio.

La grabación quedó en las cámaras de seguridad del establecimiento al que el artista llegó aproximadamente a las 2:18 p.m., poco antes de dirigirse al aeropuerto para abordar la avioneta que terminó estrellándose.

Vestido de blanco y con el ánimo relajado, el cantante aparece ingresando a la tienda en compañía de su equipo, sonriente y conversando de manera casual con quienes atendían el negocio.

En el video se escucha al artista preguntar: “¿Cuál es el mejor queso campesino?”. Mientras tanto, sus acompañantes revisan productos típicos de la región y comentan entre ellos.

Según la dueña del establecimiento y las empleadas que atendían en ese momento, el grupo compró varios alimentos tradicionales boyacenses, entre ellos queso y bocadillo.

⚫️EL TIEMPO conoció uno de los últimos videos con vida de Yeison Jiménez y sus músicos antes de fallecer en un trágico accidente este 10 de enero. El grupo visitó, hacia las p.m., un establecimiento de productos típicos boyacenses. La dueña del local le dijo a este diario que… pic.twitter.com/EGAZB5I5wF — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) January 11, 2026

Una de las jóvenes presentes relató al periódico la breve visita: “Entró acompañado de tres personas, preguntó por nuestros productos, comió queso con bocadillo y nos pudimos tomar una foto con él”.

Minutos después, Jiménez y su equipo se despidieron y regresaron al vehículo en el que se movilizaban. Ese sería el último rastro público del artista antes de dirigirse al aeropuerto.

Cómo fue el accidente de Yeison Jiménez

La aeronave en la que viajaba Jiménez —junto al piloto Hernando Torres y los músicos Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora— no alcanzó la altura necesaria, perdió control y cayó en una zona rural cercana a Paipa. Versiones preliminares hablan de una posible falla en uno de los motores.

Testigos describieron la escena como “devastadora”, asegurando que la avioneta impactó, rebotó y estalló segundos después.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran una columna de humo elevándose desde el punto de caída y restos de la aeronave completamente consumidos por el fuego.

