La partida de Yeison Jiménez tiene en luto a la música colombiana y sus colegas, con quienes compartió dentro y fuera del escenario, se han sumado en homenajes para despedirlo.

Así lo hizo Silvestre Dangond, quien a pesar de dedicarse a un género musical diferente al de Jiménez, expresó la cercanía que tenía con el artista en medio de una de las presentaciones que adelantaba en Manizales.

Afectado por la noticia, Dangond se tomó un momento en medio del concierto para dedicar unas palabras a su amigo: “Me ha tocado ver partir muchas figuras hermosas de la música y ahora, otra vez. El sentido de la vida vuelve y golpea en lo más profundo de nuestro corazón y nos enseña que tenemos que aceptar las cosas como son. Querido amigo, vas a verdaderamente a vivir, porque después que se muere, se vive. Y vas a vivir, Yeison. Regresaste a la vida eterna, a la verdadera vida. Ha sido muy complejo, pero hay que aceptarlo. Estoy en tu tierra, querido amigo”.

A la par de Dangond, Carlos Vives también dedicó un espacio en medio de una de sus presentaciones en la noche del sábado 10 de enero, horas después del fatal accidente que acabó con la vida de Yeison Jiménez, para destacar el legado que el artista le dejó a la música popular colombiana. Entonando los versos de Rafael Escalona y su mítico Jaime Molina, Vives despidió a su colega.

Como estos, son cientos los mensajes que han difundido artistas y fanáticos del músico en las últimas horas lamentando su partida. Entre ellos, también han resaltado sus colegas más cercanos y que, junto al artista, han marcado un antes y un después en la música popular, como Luis Alfonso, Pipe Bueno, Jhonny Rivera, entre otros.

Yeison Jiménez, de 34 años, quedó en la memoria de los colombianos por el giro y el nuevo impulso que le dio a la música popular en los últimos años. Cantándole al desamor, a los sueños cumplidos, al esfuerzo para lograr convertirse en el artista que fue, su música fue acogida por miles de fanáticos que hoy se suman para darle un adiós.

