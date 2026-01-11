El fatal siniestro que acabó con la vida del popular cantante de música Yeison Jiménez, y cinco miembros de su equipo, ha dejado a Colombia en shock. A través de testimonios de testigos de la tragedia, se han revelado detalles precisos sobre los espantosos momentos antes, durante y después del accidente de la avioneta de matrícula N325FA.

Camilo Andrés Pongutá, un trabajador de una finca cerca del aeropuerto de Paipa, Boyacá, describe en El Tiempo vívidamente el fatídico incidente, recordando cómo la aeronave despegó con un ruido extraño y poco después, empezó a perder altura. “El piloto parecía querer regresar al aeropuerto, pero fue inútil”, relató Camilo, aún visiblemente conmocionado.

La aeronave comenzó a buscar un aterrizaje de emergencia en la finca. Pero no logró su cometido, se estrelló, se incendió y explotó dramáticamente, calcinando a todos los pasajeros a bordo. “Nunca imaginamos que la avioneta se estrellaría a solo unos 40 metros de donde estábamos trabajando”, dijo Pongutá, agregando que el accidente provocó el pánico entre los trabajadores de la finca.

El accidente aéreo tuvo lugar en la finca Marengo, propiedad del exgobernador boyacense Jorge Perico Cárdenas, ubicada cerca del aeropuerto de Paipa. Según el testimonio de Pongutá, tras el impacto se desató el caos. Mientras algunos trabajadores huían despavoridos, otros intentaban acercarse valientemente a los restos de la avioneta para socorrer a los ocupantes, pero fue en vano ante la magnitud de la infernal explosión. }

Más tarde, las autoridades y el personal de la Aeronáutica Civil llegaron al lugar, tratando de esclarecer lo sucedido y prestar primeros auxilios, a pesar de que ya era demasiado tarde. La nube de humo negro era tan densa que se podía ver a la distancia, causando alarma entre la población.

Entre las víctimas del accidente, además del cantante Yeison Jiménez, estaban el piloto Fernando Torres, el copiloto Óscar Marín, y tres miembros del equipo de Jiménez, identificados como Weisman Mora (fotógrafo), Juan Manuel Rodríguez (productor visual) y Jefferson Osorio (booking manager).

El día de la tragedia, Jiménez de 34 años, originario de Caldas, tuvo una agenda muy ocupada, culminando con una presentación en Según un fanático que tuvo la oportunidad de ver al artista poco antes del despegue, notó que el piloto parecía preocupado y le decía algo a Jiménez. Lo único que se escuchó fue la respuesta del cantante: “hagámosle”, antes de abordar. Pocas palabras que ahora resuenan con un eco doloroso.

