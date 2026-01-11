El mundo de la música popular continúa en luto por la muerte del cantante Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un accidente aéreo en Boyacá. La investigación sobre las circunstancias que llevaron a la tragedia se encuentra en proceso, siguiendo distintas líneas de trabajo simultáneas para esclarecer la causa del siniestro.

En paralelo, se desarrolla un análisis operacional buscando determinar cómo se estaba ejecutando el vuelo en el momento del accidente, analizando variables como peso total, balance, performance y las condiciones específicas que se presentaron durante el vuelo.

A raiz de su muerte, Yeison Jiménez ha recibido un centenar de homenajes y mensajes. Uno de ellos fue el del humorista Hassam, quien decidió eliminar un video humorístico junto al cantante que había subido hace un par de días en sus redes sociales y todo por respeto a la familia y amigos.

“Hace dos días subí un video, una rutina que hago de comparación de cantantes modernos con gente de antes, pero era un chiste y empecé a recibir unos mensajes de gente, entonces voy a retirar el video, lo retiro por respeto a la memoria y al dolor de la familia de Yeison. Lo recuerdo con mucho cariño, entonces simplemente por eso, por respeto a su familia y a su dolor”.

Por ahora las investigaciones han comenzado sobre el accidente aéreo y en los próximos días se le dará sepultura y homenajes al cuerpo del artista. Decenas de cantantes, actores y más personalidades se han pronunciado para lamentar la partida del joven nacido en Manzanares, Caldas.

