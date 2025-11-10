En las últimas horas, una acalorada discusión entre el humorista colombiano Hassam y una usuaria encendió las redes sociales. El intercambio, que se desarrolló en la plataforma X (antes Twitter), estuvo lleno de insultos, burlas y ataques personales, lo que generó una ola de reacciones y críticas hacia el comediante.

Todo comenzó cuando Hassam respondió con tono irónico a un comentario de la usuaria Viviana, diciéndole:

La tensión escaló rápidamente. Hassam replicó: “No quiero, no me gusta On.. Fa…” A lo que Viviana respondió con tono sarcástico: “Ni le daría con esa cara. A duras penas le alcanzó para ser payaso.” El comediante, visiblemente molesto, le contestó: “Y le gano más que usted sin mostrar el cu…”

La conversación siguió con más ataques mutuos. Viviana le respondió: “Y no lo muestre, sería un atentado contra la estética.” A lo que Hassam replicó haciendo referencia a su perfil de red social, comentario al que Viviana respondió: “Es divina, y sin narices de payaso para tapar la deformidad.”

El humorista concluyó con un mensaje burlón, llamándola “’Vivina’ petrista” y acompañando su publicación con emojis de risa. Viviana no se quedó callada: “Solo un imbécil dice ‘petrista’. Pero no puedo pedirle más a un payaso.”

A esto es lo que somos expuestas las mujeres que opinamos en esta red social, a malos tratos, machismo, grosería, vulgaridad, a mi si me parece repugnante, peligroso que figuras públicas como este señor @oficialHASSAM aprovechen su viralidad en redes para tener este tipo de… pic.twitter.com/vN1G1YbBb8 — Marcela Ruge (@marcela_ruge) November 7, 2025

Finalmente, Hassam publicó una foto de la mujer, acompañada de una frase despectiva en la que la rebajaba con un calificativo ofensivo, lo que causó fuertes críticas por parte de los usuarios.

Entre quienes reaccionaron a la polémica estuvo la usuaria Marcela Ruge, quien condenó el comportamiento del humorista y señaló la violencia digital que enfrentan las mujeres en redes. En su mensaje escribió:

“A esto es a lo que estamos expuestas las mujeres que opinamos en esta red social: a malos tratos, machismo, grosería y vulgaridad. Me parece repugnante y peligroso que figuras públicas como este señor @OficialHASSAM aprovechen su viralidad para tener este tipo de comportamientos.”

Ruge también respaldó a Viviana Díaz y reflexionó sobre la falta de protección ante el acoso digital:

“Si @Vivianadiaz2012 se defendió, yo también me defiendo, incluso con insultos, porque ¿qué más hacemos? Conozco muchas mujeres que han sido hostigadas, vulneradas y maltratadas en esta red social. Desafortunadamente, no hay una ley que pare el acoso en redes. ¡Sí, es acoso!”

La controversia continúa causando debate entre usuarios, quienes cuestionan los límites del humor, la responsabilidad de las figuras públicas y la violencia verbal en el entorno digital.

