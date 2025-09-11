Días después de que se filtró el video de Beéle e Isabella Ladera, una figura del entretenimiento dejó frío a más de uno al poner sobre la mesa un detalle hasta ahora desconocido sobre su vida sentimental.

Gerly Hassam Gómez, más conocido como Hassam, aprovechó una conversación con sus compañeras en un nuevo formato digital y matutino de Canal RCN para abrirse acerca de su actualidad en el amor.

Lo cierto es que no solo lo hizo hablando del tema, sino que aprovechó para dejar lo que él llamó “evidencias” sobre quién es la mujer que ahora hace parte de su realidad amorosa, luego de separarse.

Foto de cómo es la nueva novia de Hassam

Lee También

Hassam muestra a su novia y sorprende a Johana y Valentina | ¿Qué hay pa’ dañar? Hassam reveló, en #QuéHayPa’Dañar, la imagen de su novia y explicó que no le gusta publicarla en sus redes por los comentarios de las personas. No obstante, Valentina y Johana trataron de indagar más sobre esta relación. 😮🔥👇 Publicado por Canal RCN en Jueves, 11 de septiembre de 2025

Hassam mostró en el programa ‘Qué hay pa’ dañar’ una fotografía de su nueva novia (en los segundos 18 y 23 del video replicado en el Facebook de Canal RCN), con lo que se abrió ante sus compañeras en la presentación.

Las comediantes Valentina Taguado y Johana Velandia reconocieron su sorpresa al considerar que la joven, de la que no se ofrecieron mayores detalles, “está linda”, por lo que insistió en que mostrara la imagen ante la cámara.

La reciente participante de ‘Masterchef’ reconoció su asombro por la decisión de su colega de exponer a quien es su nueva pareja, a lo que el replicó que es una manera para darle pruebas de la relación sentimental.

Lo llamativo es que la conversación llevó a la duda sobre la presencia de la novia de Hassam en redes sociales, sobre lo que él aseguró que ella no tiene ninguna clase de cuenta y eso fue algo que le atrajo.

De acuerdo con el exintegrante de ‘Sábados felices’, la joven no tiene ninguna clase de interés por la atención mediática ni por mostrarse en diferentes espacios que la lleven a ser viral.

¿Quién es la nueva novia de Hassam?

La nueva novia de Hassam se llama Ana María Casas y si bien mostró la foto de su novia, no dio ninguna clase de detalles más sobre ella sobre a qué se dedica, aunque sí aclaró que no es parte del mundo del entretenimiento.

De hecho, insistió en que uno de los aspectos que le atrajo es el hermetismo que ella maneja con sus vida personal, una situación que no pasa desapercibida luego de que se separó de la madre de sus hijas.

La separación de Hassam, y su exesposa Tatiana Orozco fue un tema de alto interés mediático, marcado por declaraciones públicas, controversias y un proceso de divorcio complejo.

La pareja, que estuvo junta por casi 20 años y tiene dos hijas, anunció su separación a mediados de 2022. Inicialmente, se manejó con relativa discreción, pero con el tiempo ambos comenzaron a compartir detalles y acusaciones a través de sus redes sociales, lo que evidenció una ruptura conflictiva.

¿Qué pasó con la exesposa de Hassam?

Tatiana Orozco, la exesposa del humorista colombiano Hassam, tuvo una profunda transformación personal y un renacer público desde su mediática y conflictiva separación en 2022, por lo que decidió empezar una nueva vida.

Poco después de la ruptura, se mudó a Estados Unidos para distanciarse del escrutinio público y sanar. Durante este período, fue muy activa en sus redes sociales, donde compartió detalles del doloroso proceso, incluyendo acusaciones de maltrato, humillaciones y de haber sufrido matoneo por parte de personas cercanas a su expareja.

La separación también implicó un duro proceso por la custodia de sus dos hijas, quienes inicialmente quedaron con el humorista, aunque Orozco ha compartido posteriormente imágenes de reencuentros con ellas en Estados Unidos.

En agosto de 2024, Tatiana Orozco anunció públicamente que se había dado una nueva oportunidad en el amor y reveló su compromiso con un hombre extranjero. Un mes después, en septiembre de 2024, sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de su matrimonio en una ceremonia civil íntima.

Este nuevo capítulo marcó un punto de inflexión en su vida, enfocándose en su bienestar y crecimiento personal. En entrevistas y apariciones en podcasts durante 2025, ha hablado abiertamente de su proceso como un “testimonio”, afirmando que tuvo que “morir” simbólicamente para poder florecer.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.