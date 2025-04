Gerónimo Uribe Álvarez, conocido como Hassam, es uno de los comediantes más queridos de Colombia, cuya vida ha estado marcada por risas públicas y profundas heridas personales. La muerte de su madre, Lucía Álvarez, el 13 de agosto de 2019, luego ocho años luchando contra el cáncer, representó un golpe devastador para el humorista.

(Vea también: Eddy Herrera reveló nuevos detalles sobre el caso de Rubby Pérez)

Este duelo, combinado con los traumas psicológicos de una infancia difícil, revela una faceta vulnerable de Hassam que contrasta con su imagen de eterno bromista. A través de sus redes sociales y entrevistas, ha compartido cómo estos eventos han moldeado su vida, ofreciendo una reflexión sobre la resiliencia y el impacto del pasado.

Mamá de Hassam sufrió violencia cuando era niña

Lucía falleció a los 64 años, dejando un vacío inmenso en Hassam. En un emotivo mensaje en X, el comediante expresó: “Hoy se me fue mi mamá, Lucía, 8 años batallando contra el cáncer, ojalá tuviera yo la mitad de su fortaleza”. Este post, publicado el día del humorista, destacó la ironía de cerrar una fecha de celebración con una pérdida tan personal.

Hassam describió a su madre como una guerrera, una figura central en su vida que, pese a las dificultades, le inculcó valores de lucha. Sin embargo, el duelo no fue solo por su ausencia física, sino por el peso emocional, ya que ella era un gran apoyo en su vida.

“Mi mamá nació en un ambiente más hostil. Mi abuelo era un maltratador. Ella era la mayor, entonces tenía la mayor responsabilidad y ella quedó embarazada. Ella se tuvo que fajar, donde mi abuelo se hubiera enterado de que estaba embarazada, la hubiera matado”, afirmó Hassam.

(Vea también: Aída Victoria Merlano subió video contando el problema que tiene durante su embarazo)

Además de eso, confesó que habría dado todo por haber dejado muchos proyectos de la televisión, simplemente para estar un poco más de tiempo con ella. Cuando falleció, él estaba grabando ‘Masterchef Celebrity’, pero no alcanzó a verlo nunca.

Separación de Hassam, el comediante, de Tatiana

A nivel psicológico, Hassam ha hablado de sentirse “roto” en momentos clave. La muerte de su madre marcó su vida, tuvo que enfrentar un agresivo cáncer, pero lo más complicado fue su separación.

El duelo de Hassam fue especialmente crudo. En una entrevista de 2024 con Cristina Estupiñán, describió la separación como: “la experiencia más negra y oscura. Estaba sufriendo ataques de pánico, no quería hacer ‘shows’, quería irme a buscarla”, confesó, revelando que intentó reconciliarse viajando a Estados Unidos, donde Tatiana Orozco reside, sin éxito. La comedia y la fe, junto con el amor por sus hijas, fueron su salvación. “Si mis hijas no se hubieran quedado conmigo, no la logro”, afirmó, destacando el papel de Mariana y Juanita como anclas emocionales.

(Vea también: Eddy Herrera reveló nuevos detalles sobre el caso de Rubby Pérez)

Aunque Hassam y Orozco mantienen contacto por sus hijas, él admitió que la comunicación no siempre fluye: “Por más que quiera evitar el contacto, mis hijas están ahí, ese puente no se puede romper”, dijo. Tatiana avanzó en su vida personal, anunciando su compromiso en 2024 con Chris Klapp, un hombre que, según ella, comparte su fe y valores. Hassam, por su parte, reveló en 2024 haber iniciado una nueva relación, aceptada por sus hijas, aunque con un enfoque en priorizarlas.

Hassam ha encontrado refugio en su fe y en su hija, Mariana, a quien considera su mayor motivación. A pesar de las críticas por su estilo de comedia o su vida personal, su transparencia sobre el dolor lo ha humanizado ante sus seguidores. La pérdida de Lucía no solo cerró un capítulo de lucha familiar, sino que abrió una puerta a la sanación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.