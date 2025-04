Aída Victoria Merlano, reconocida ‘influencer’ colombiana, ha captado la atención del público no solo por su carisma en redes sociales, sino también por su vida personal, que siempre parece estar bajo el escrutinio mediático.

En marzo de 2025, Aída sorprendió a sus seguidores al anunciar que estaba esperando su primer hijo, un momento que describió con gran emoción en sus plataformas digitales. La noticia, que causó una ola de felicitaciones, también abrió la puerta a conversaciones más profundas sobre los retos que ha enfrentado durante este proceso, particularmente en relación con complicaciones como el sueño excesivo y la falta de creatividad, dos síntomas que han marcado su experiencia de embarazo, entre otras cosas.

El embarazo, aunque a menudo se idealiza como una etapa de plenitud, puede venir acompañado de desafíos físicos y emocionales que varían de una mujer a otra. En el caso de Aida, el sueño excesivo ha sido uno de los principales obstáculos.

Este fenómeno, conocido médicamente como hipersomnia, es común en el embarazo debido a los cambios hormonales, especialmente el aumento de progesterona, que puede inducir una sensación constante de fatiga. Para Aída, esto no solo ha significado largas siestas durante el día, sino también una lucha por mantener el ritmo de vida activo al que está acostumbrada. En un mundo donde las redes sociales demandan contenido constante, esta fatiga ha representado un desafío adicional, obligándola a replantear cómo gestiona su tiempo y energía.

Además del sueño excesivo, Aida ha hablado abiertamente sobre otra complicación menos visible pero igualmente impactante: la falta de creatividad. Como creadora de contenido, su capacidad para generar ideas frescas y atractivas es el núcleo de su trabajo.

Sin embargo, durante el embarazo, ha experimentado lo que muchas mujeres describen como ‘niebla mental’, un estado de confusión y dificultad para concentrarse que puede estar relacionado con las fluctuaciones hormonales y el estrés físico del embarazo. Este fenómeno ha llevado a Aída a sentirse frustrada en momentos en los que las ideas no fluyen con la misma facilidad de antes, afectando su confianza en su desempeño profesional.

A pesar de estos retos, Aída ha demostrado una resiliencia. En sus redes, ha compartido cómo ha buscado estrategias para sobrellevar estas complicaciones. Por ejemplo, ha incorporado rutinas de descanso más estructuradas para manejar el sueño excesivo, asegurándose de no sobrecargarse con compromisos innecesarios.

Asimismo, ha explorado nuevas formas de estimular su creatividad, como colaborar con otros creadores o apoyarse en su comunidad de seguidores para obtener inspiración. Estas acciones reflejan su determinación por adaptarse a las demandas del embarazo sin perder de vista su identidad como influencer.

No es todo, de hecho, aseguró que el cambio hormonal que las mujeres experimentan es bastante alto, incluso algunas llegan a sentirse demasiado tristes y hasta piensan que no quieren a sus hijos. A pesar de no decir que ella lo sintió específicamente, aseguró que es normal.

El caso de Aída también pone sobre la mesa una conversación más amplia sobre la presión que enfrentan las figuras públicas durante el embarazo. En un entorno donde se espera que las ‘influencers’ mantengan una imagen perfecta, Aída ha elegido ser vulnerable, compartiendo no solo los momentos felices, sino también las dificultades. Esta honestidad ha resonado con muchas mujeres que ven en su historia un reflejo de sus propias experiencias, contribuyendo a desmitificar la idea de que el embarazo siempre es un camino sencillo.

