Colombia vivió una noche inolvidable con la premiere de ‘Avatar: fuego y cenizas’, la nueva entrega de la saga creada por James Cameron. El evento, se llevó a cabo en diciembre de 2025, reunió a fans, creadores de contenido e invitados especiales que llegaron a la sala IMAX de Cine Colombia Nuestro Bogotá para experimentar en exclusiva el regreso a Pandora.

Desde la llegada del público, se respiraba emoción, expectativa y el deseo de reencontrarse con la familia Sully en esta nueva fase de su historia.

La experiencia comenzó desde el ingreso al teatro, donde un ambiente inspirado en un territorio inexplorado de Pandora preparó a los asistentes para la aventura. Con la enorme pantalla IMAX y gafas 3D, los invitados se sumergieron en una proyección envolvente que destacó por su calidad visual y la escala épica característica de la franquicia.

El público celebró con aplausos, comentarios emocionados y reacciones que confirmaron la conexión inmediata con los nuevos personajes, paisajes y clanes de la película.

María Paula Rojas, gerente de Marketing de Cinecolor Colombia —representante oficial de The Walt Disney Company en el país—, destacó la emoción de presentar esta tercera entrega: “Damos la bienvenida a un mundo que ha marcado a millones de personas. Esta versión es más íntima, emocional y desafiante, con nuevos personajes, amenazas y conexiones. Es imposible no dejarse envolver por los paisajes, colores y emociones que ofrece el universo de Avatar”.

Entre los asistentes se destacó el actor Ramiro Meneses, quien elogió la fuerza visual y emocional de la película. “Me encantó. Es una historia inteligente, con detalles bellísimos tanto en los cuerpos como en los paisajes y los animales, que uno llega a creer que existen. El mensaje es claro: hay que cuidarnos y proteger lo que tenemos”, expresó al finalizar la función.

El talento colombiano también brilló en el lanzamiento global: la actriz y presentadora Laura Barjum fue invitada a la premiere mundial en Los Ángeles, donde entrevistó al elenco y vivió una experiencia inmersiva en los estudios de 20th Century Studios, conociendo de cerca la tecnología que hace posible este universo cinematográfico.

La película introduce dos nuevos clanes: el Clan Ceniza, marcado por la devastación de su territorio, y los Comerciantes del Viento, un grupo nómada que viaja por los cielos y amplía la diversidad cultural de Pandora. Como anticipo para el público colombiano, la magia del filme también estará presente en Brilla Sueños, un espacio interactivo inspirado en la película, disponible hasta el 12 de enero.

Avatar llega a todos los cines del país el 19 de diciembre de 2025, con funciones especiales desde el 17. Se exhibirá en IMAX 3D, Dolby Cinema 3D, RealD 3D y formatos premium, ofreciendo una experiencia única para los amantes del cine y del universo de Pandora.

