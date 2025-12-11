En 2023, el exjugador de la Selección Colombia Mario Alberto Yepes puso fin a su matrimonio con Carolina Villegas, madre de sus tres hijos y su compañera durante dos décadas.

Aunque ambos manejaron su separación con total discreción, la expectativa mediática creció con el paso del tiempo, especialmente cuando el exfutbolista reapareció en la décima temporada de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ y terminó protagonizando uno de los romances más comentados del espectáculo nacional.

La más reciente edición del ‘reality’ del Canal RCN no solo dejó como ganadora a Violeta Bergonzi, sino que también volvió a demostrar que la cocina es apenas el escenario para historias de amistad, tensiones y, en ocasiones, amor.

En esta ocasión, la atención recayó sobre la relación que nació entre dos participantes caleños: Mario Alberto Yepes, de 49 años, y la actriz Caterin Escobar, de 43. Aunque ninguno llegó a la final, los televidentes fueron testigos de la conexión entre ambos, que se hizo más evidente episodio tras episodio.

Este nuevo capítulo en la vida del exfutbolista hizo que muchos volvieran la mirada hacia su historia con Carolina Villegas, quien, pese a mantenerse alejada de los reflectores, comenzó a ganar seguidores y atención en redes sociales.

Hasta ahora, ella había evitado referirse públicamente a su divorcio, pero finalmente decidió abordar el tema en el pódcast ‘En familia sin filtros’, donde conversó junto a su hija.

¿Qué dijo ex de Mario Alberto Yepes de la separación?

Por primera vez, Villegas habló con serenidad y transparencia sobre el proceso emocional que atravesó tras la ruptura con Mario Yepes. Lejos de dramatizar o emitir indirectas, la empresaria se enfocó en la importancia del autocuidado, la aceptación y la capacidad de seguir adelante incluso después de un vínculo tan largo.

“Es fundamental que nos demos importancia a nosotros mismos antes que a otra persona”, afirmó.

“Yo ya tuve una experiencia larga en mi vida, en el amor, y por circunstancias de la vida tenía que ser así. Son cosas que Dios determina, que deben pasar y van a pasar de una u otra forma”.

Con estas palabras, Villegas dejó claro que su separación no fue un impulso ni un conflicto, sino el resultado de un reconocimiento honesto de que el vínculo había llegado a un ciclo inevitable.

Según explicó, persistir en una relación que ya no funcionaba habría significado un desgaste emocional mayor.

También compartió una reflexión poderosa sobre el proceso de duelo:

“El tiempo es el único que te da respuestas. Todo pasa. Uno puede superarlo, pero hay gente que se enfrasca en una situación. No nos podemos quedar estancados. El tiempo todo lo cura y nadie se muere por amor”.

Su mensaje, lejos de alimentar polémicas, fue recibido como un acto de madurez y resiliencia. Al hablar junto a su hija, Villegas mostró una familia que, aunque atravesó una transformación dolorosa, logró mantener el respeto y la cordialidad.

De hecho, en septiembre se vio a Yepes compartir un momento amable con su exesposa y una de sus hijas, una imagen que contrastó con los rumores crecientes sobre su relación con Caterin Escobar.

La intervención de Villegas en el ‘pódcast’ no solo puso fin a meses de especulación, sino que también reivindicó su voz pues, superó el tema de su divorcio y sigue adelante, mientras su exmarido sostiene una relación con la actriz caleña.

Al contar su historia desde la calma y no desde el escándalo, dejó claro que su vida personal continúa, que el amor se transforma y que la dignidad también es una forma de empezar de nuevo.

