Y es que la clave para que sean disciplinados, sanos y felices no está en lo que les dices, sino en lo que ven que haces cada día. Caterin Escobar no necesitó discursos, pues con su propio ejemplo formó a su hija, María José ‘Majo’ Ríos, quien hoy no solo comparte su belleza, sino su pasión por el bienestar y la vida saludable.

Mientras muchos creen que parecen hermanas, la verdadera historia detrás de su relación es un mensaje poderoso sobre el legado invisible que dejamos en nuestros hijos: el de los hábitos diarios.

(Vea también: Quién es el famoso actor que fue esposo de Caterine Escobar, de ‘Masterchef’, y padre de su hijo)

Hoy, Majo no solo es reconocida por su belleza, sino por su disciplina y conciencia en torno al bienestar, valores que heredó y vivió desde pequeña gracias a su madre.

Lee También

En tiempos donde la imagen lo es todo, su historia invita a mirar más allá: ¿qué hábitos estás dejando en tus hijos? ¿Estás siendo el ejemplo que quisieras que ellos sigan?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 🧭 Tu GPS hacia el bienestar total 🦾🔥👙 (@fitvibesbypam)

Caterin Escobar: más que actriz, un modelo de vida

Reconocida por sus papeles en novelas, como ‘Las muñecas de la mafia’, Escobar ha sabido cultivar algo mucho más valioso fuera de cámaras: su propio bienestar y el de su familia. Sus redes sociales están llenas de rutinas deportivas, alimentación saludable y mensajes de motivación, donde su hija María José es protagonista frecuente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MAJO RIOS🦋 (@majorios01)

Lejos de imponer hábitos, Caterin decidió vivirlos, convirtiéndose en el modelo cotidiano que su hija observó e interiorizó desde pequeña. Según la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura (1977), los hijos aprenden hasta el 90 % de sus comportamientos por imitación, y el caso de esta familia, lo confirma.

¿Quién es María José, la hija de Caterin Escobar?

Con apenas 20 años, ‘Majo’ Ríos es creadora de contenido enfocada en bienestar, fitness y estilo de vida saludable. En plataformas como Instagram y TikTok, supera los 300.000 seguidores, donde comparte rutinas de ejercicio, consejos alimenticios y mensajes de empoderamiento femenino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MAJO RIOS🦋 (@majorios01)

Los comentarios no solo resaltan su disciplina, sino también el increíble parecido con su mamá. No faltan quienes afirman que parecen hermanas, no por la genética, sino por el estilo de vida que comparten.

La historia de la actriz y su hija es un reflejo del impacto que tienen los hábitos en el hogar. Varios medios han reseñado esta relación, resaltando su complicidad y el bienestar que ambas transmiten.

(Vea también: Yepes dio pistas de un posible romance con Caterin Escobar en ‘Masterchef’: ¿se dejó caer?)

Han compartido videos bailando juntas, rutinas de entrenamiento y mensajes positivos que demuestran que más allá de la apariencia física, su conexión está basada en valores comunes: disciplina, autocuidado y actitud positiva ante la vida.

Estudios publicados en la revista Developmental Psychology señalan que los hábitos saludables adquiridos en la niñez tienen un 70 % más de probabilidad de mantenerse en la adultez si son aprendidos por imitación diaria, no solo por instrucción verbal. Por eso, lo que Escobar hizo con su hija no fue enseñarle teoría, sino mostrarle en la práctica cómo cuidarse, amarse y construir un estilo de vida equilibrado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 🧭 Tu GPS hacia el bienestar total 🦾🔥👙 (@fitvibesbypam)

Consejos prácticos para dejar huella positiva en tus hijos

Vive los hábitos que quieres transmitir : haz ejercicio, cuida tu alimentación y gestiona tus emociones.

: haz ejercicio, cuida tu alimentación y gestiona tus emociones. Comparte tiempo de calidad : entrenen juntos, cocinen recetas saludables o hagan actividades que fortalezcan el bienestar emocional.

: entrenen juntos, cocinen recetas saludables o hagan actividades que fortalezcan el bienestar emocional. Sé constante : no sirve predicar un día y abandonar al siguiente. La coherencia es clave.

: no sirve predicar un día y abandonar al siguiente. La coherencia es clave. Celebra sus pequeños logros: refuerza sus avances sin presionar ni imponer.

* Pulzo.com se escribe con Z