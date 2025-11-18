Un curioso —y para algunos tenso— momento quedó registrado en la transmisión en vivo que estaba haciendo Westcol desde las graderías del estadio donde la Selección Colombia enfrentó a Nueva Zelanda en territorio estadounidense el pasado sábado.

El ‘streamer’ compartía con sus seguidores la experiencia del encuentro cuando se cruzó con un invitado de peso: Mario Alberto Yepes, exdefensor y excapitán del combinado nacional.

Lo que parecía ser un saludo casual quedó grabado en la transmisión y rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales, donde varios usuarios interpretaron el diálogo como un pequeño choque entre ambas figuras.

Todo ocurrió dentro del palco de Yepes, al que Westcol ingresó con algunos de sus amigos. En ese momento, y en modo espontáneo, el creador de contenido se le acercó y le soltó la pregunta: “¿Qué dice, Yepes?”.

El exjugador, sorprendido por la cámara y la transmisión en vivo, respondió con una pregunta directa: “¿Usted siempre está grabando?”.

El tono del exdefensor llamó la atención de quienes seguían la transmisión, pues sonó más serio de lo que muchos esperaban. Westcol, en medio del vivo, intentó bajarle la tensión: “¿Qué pasa, por qué? Tranquilo…”.

Acá, el video en cuestión:

¿En qué negocio tan rentable está metido Yepes con este chico que le habla como si fuera el que le parquea los vehículos? Es pregunta, no hate, solo meras dudas. Es que yepes es un señorazo pic.twitter.com/7wjYuL7Sya — Jesucristo Carrefour (@CristoAtado) November 17, 2025

Varios internautas aseguraron luego en redes sociales que, en ese instante, Westcol pareció molesto y que incluso le habría respondido de forma seca al exfutbolista.

Sin embargo, lejos de quedarse en ese cruce inicial, la conversación entre ambos tomó otro rumbo de inmediato. Westcol decidió cambiar de tema y aprovechar para hacerle una solicitud bastante particular a Yepes, relacionada con el acceso a los palcos del estadio del Inter Miami, que fue donde se disputó el partido.

“Vienen dos socios para acá, Yepes, ¿hay espacio? Dos amigos míos, es que me dijeron que usted es el dueño del palco, que acá no entra nadie sin permiso de usted”, le preguntó el ‘streamer’, ya en tono más amigable.

Yepes le respondió sin problema y con una actitud mucho más tranquila.

“Pues, por mi lado vienen 6, entonces ahí nos acomodamos, no hay problema. Claro que sí”, respondió el exjugador.

Fue en ese momento cuando una parte del público que seguía el vivo comenzó a bromear con la situación, pues pasar de un momento aparentemente tenso a un diálogo relajado sobre cupos en un palco resultó inesperado para muchos.

Westcol, satisfecho con la respuesta, cerró el intercambio con el exdefensor nacional de forma cercana y amistosa:

“Ya me dieron permiso. Gracias, Yepes, bro, lo quiero mucho”, aseguró el creador de contenido.

Luego de eso, el creador de contenido salió del área del palco para seguir con su transmisión y mostrar el ambiente entre los hinchas colombianos que asistieron al amistoso. El clip del encuentro entre ambos no tardó en volverse viral, alimentando comentarios, memes y todo tipo de interpretaciones en redes.

