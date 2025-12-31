La escena dura apenas unos segundos, pero es imposible verla sin sentir un nudo en la garganta. En plena vía que conecta a Bogotá con Villavicencio, un perro de tamaño mediano corre con todas sus fuerzas detrás de un carro particular. Jadea, tropieza, vuelve a levantarse… y sigue. A lo lejos, el vehículo —al parecer el mismo en el que viajaba— se aleja sin detenerse, mientras él insiste en alcanzarlo, como si todavía guardara la esperanza de que lo reciban de vuelta.

El video, grabado por otros viajeros y viralizado en pocas horas, dejó en evidencia una de las caras más dolorosas del maltrato animal: la fidelidad inquebrantable de un perro frente a la indiferencia humana. Testigos aseguran que, minutos antes, el canino habría sido bajado del vehículo y dejado a su suerte en plena carretera, una zona peligrosa por su alto flujo vehicular y por las curvas que la caracterizan.

Aun agotado y en evidente desesperación, el animal no dejó de correr. Para él, ese carro seguía siendo su hogar; las personas que iban dentro, su familia.

Este es el video en cuestión:

Viajeros denuncian que un vehículo dejó a este perrito abandonado a su suerte en la vía Bogotá – Villavicencio. Según denuncia, el perrito los siguió por un largo trayecto hasta que no pudo más 😭 “Ayúdenme a difundir este caso para encontrar cuanto antes al perrito y reportar… pic.twitter.com/CwgKvKemBF — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) December 31, 2025

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. Miles de usuarios expresaron su indignación y exigieron a las autoridades ambientales y a la Policía de Tránsito que revisen las cámaras de seguridad para identificar al vehículo involucrado. Comentarios como “Dios, no más, ese animalito está en peligro” o “¿Qué pasó con el perrito?” se repitieron una y otra vez, reflejando la angustia colectiva por el destino del animal.

Sin embargo, parte de la crítica también recayó sobre quienes grabaron el video, pues muchos internautas cuestionaron que nadie se detuviera a ayudarlo o, por lo menos, a llamar la atención de los presuntos responsables.

Mientras se desconoce si el perro logró ser rescatado, la escena deja una reflexión profunda sobre el abandono animal en Colombia. Este tipo de actos no solo representan una enorme crueldad, sino que además ponen en riesgo la seguridad de los demás conductores.

Organizaciones defensoras de animales recordaron que el abandono es una forma de maltrato tipificada en la Ley 1774 de 2016, norma que reconoce a los animales como seres sintientes y establece sanciones penales para quienes les causen dolor o sufrimiento. Esta legislación endureció las penas por maltrato y refuerza la obligación de protegerlos.

La esperanza, ahora, es que este caso no quede impune y que el perro haya encontrado en el camino lo que sus dueños le negaron: un acto de compasión.

