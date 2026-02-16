Un vuelo comercial que cubría la ruta entre Turquía e Inglaterra tuvo que ser desviado de emergencia hacia Bruselas, luego de que una violenta pelea entre pasajeros provocara caos dentro de la cabina y pusiera en riesgo la seguridad de las personas a bordo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Sigue caos en El Dorado por plan tortuga de trabajadores: situación preocupa a los viajeros)

El incidente ocurrió el pasado sábado 14 de febrero, según informó el portal, Aviation24, en el vuelo LS896 de la aerolínea Jet2, aproximadamente tres horas después del despegue y cuando aún faltaban cerca de dos horas para llegar al destino final.

De acuerdo con reportes y registros audiovisuales captados por los propios viajeros, el conflicto comenzó cuando un hombre, aparentemente bajo los efectos del alcohol, exigió a la tripulación que le vendiera cigarrillos —algo prohibido en vuelos comerciales— mientras lanzaba insultos racistas contra otras personas a bordo.

Lee También

La situación escaló rápidamente cuando otro pasajero también habría ingerido alcohol y se involucró en la discusión, lo que derivó en un enfrentamiento físico en el pasillo del avión. En los videos se observan golpes, forcejeos e intentos de varios viajeros por separar a los involucrados, mientras se escuchan gritos de personas asustadas por lo ocurrido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Patricia Janiot (@patriciajaniot)

Avión aterrizó de emergencia en Bélgica por pelea en pleno vuelo

Ante la imposibilidad de controlar la situación, el piloto decidió alterar la ruta y aterrizar de emergencia por razones de seguridad. Una vez en tierra, la policía belga abordó la aeronave y detuvo a los dos hombres señalados como responsables de iniciar los disturbios, quienes quedaron bajo investigación por posibles delitos relacionados con agresión y alteración del orden en un vuelo comercial.

La aerolínea informó posteriormente que ambos pasajeros recibieron una prohibición permanente para volar con la compañía y advirtió que emprenderá acciones legales para que asuman los costos del desvío, que pueden alcanzar decenas de miles de libras debido al combustible adicional, tasas aeroportuarias y gastos operativos.

Tras el procedimiento policial, el avión retomó su trayecto hacia Manchester, adonde llegó con retraso. La empresa ofreció disculpas a los pasajeros afectados y evalúa posibles compensaciones por el impacto emocional que dejó el incidente.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.