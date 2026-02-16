Un vuelo comercial que cubría la ruta entre Turquía e Inglaterra tuvo que ser desviado de emergencia hacia Bruselas, luego de que una violenta pelea entre pasajeros provocara caos dentro de la cabina y pusiera en riesgo la seguridad de las personas a bordo.
El incidente ocurrió el pasado sábado 14 de febrero, según informó el portal, Aviation24, en el vuelo LS896 de la aerolínea Jet2, aproximadamente tres horas después del despegue y cuando aún faltaban cerca de dos horas para llegar al destino final.
De acuerdo con reportes y registros audiovisuales captados por los propios viajeros, el conflicto comenzó cuando un hombre, aparentemente bajo los efectos del alcohol, exigió a la tripulación que le vendiera cigarrillos —algo prohibido en vuelos comerciales— mientras lanzaba insultos racistas contra otras personas a bordo.
La situación escaló rápidamente cuando otro pasajero también habría ingerido alcohol y se involucró en la discusión, lo que derivó en un enfrentamiento físico en el pasillo del avión. En los videos se observan golpes, forcejeos e intentos de varios viajeros por separar a los involucrados, mientras se escuchan gritos de personas asustadas por lo ocurrido.
Avión aterrizó de emergencia en Bélgica por pelea en pleno vuelo
Ante la imposibilidad de controlar la situación, el piloto decidió alterar la ruta y aterrizar de emergencia por razones de seguridad. Una vez en tierra, la policía belga abordó la aeronave y detuvo a los dos hombres señalados como responsables de iniciar los disturbios, quienes quedaron bajo investigación por posibles delitos relacionados con agresión y alteración del orden en un vuelo comercial.
La aerolínea informó posteriormente que ambos pasajeros recibieron una prohibición permanente para volar con la compañía y advirtió que emprenderá acciones legales para que asuman los costos del desvío, que pueden alcanzar decenas de miles de libras debido al combustible adicional, tasas aeroportuarias y gastos operativos.
Tras el procedimiento policial, el avión retomó su trayecto hacia Manchester, adonde llegó con retraso. La empresa ofreció disculpas a los pasajeros afectados y evalúa posibles compensaciones por el impacto emocional que dejó el incidente.
