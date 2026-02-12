Un hecho inusual ocurrido en un bus de Transmilenio quedó registrado en video y se hizo viral en redes sociales el pasado 10 de febrero. En las imágenes se observa a un hombre mayor que, en medio del trayecto y con varios pasajeros de pie a su alrededor, habría hecho sus necesidades fisiológicas dentro del articulado.

El video muestra al ciudadano, vestido con chaqueta café, agacharse y bajarse los pantalones mientras los demás usuarios intentan entender lo que está sucediendo. Según lo que se aprecia en la grabación, la situación tomó por sorpresa a quienes viajaban cerca, quienes reaccionaron apartándose del lugar.

El momento causó múltiples reacciones en plataformas digitales. Algunos usuarios expresaron su rechazo, mientras otros plantearon posibles explicaciones. “Total que da mucho asco y pues mejor no se hubiera bajado los pantalones, pero puede haber estado enfermo o algo, se ve que es un señor muy mayor”, escribió una persona. Otro comentario señaló: “¿no han pasado por una urgencia en el lugar menos indicado?”.

También hubo cuestionamientos sobre la infraestructura del sistema. “Un sistema masivo de transporte que diariamente moviliza a miles de usuarios como mínimo debería tener baterías de baños de fácil acceso en cada estación”, se lee en redes, junto a otro mensaje: “en el metro uno se cambia de vagón. Aquí estamos sin salida”.

¿Qué estaciones de Transmilenio tienen baño?

En Bogotá, varios puntos del sistema Transmilenio cuentan con servicio de baños para los usuarios. De acuerdo con la información oficial, la mayoría de los portales del sistema disponen de baños públicos y/o privados, así como algunas estaciones estratégicas en la ciudad.

Entre los portales que tienen este servicio se encuentran Portal El Dorado, Portal Norte (en sus plataformas 1 y 2), Portal 80, Portal Suba, Portal Sur, Portal Usme, Portal 20 de Julio, Portal Tunal y Portal San Mateo.

Además, algunas estaciones intermedias también cuentan con baños habilitados. Es el caso de Ricaurte, Bicentenario, Molinos, Avenida 1° de Mayo y Manitas.

La disponibilidad puede variar según el punto y las condiciones de operación, por lo que se recomienda a los usuarios verificar la señalización interna en cada estación o portal para ubicar este servicio dentro del sistema de transporte masivo.

