En medio de la tragedia que viven cientos de familias por las fuertes inundaciones en Montería, una historia de humanidad y esperanza se abrió paso entre el agua, los operativos de evacuación y la emergencia generalizada. Un soldado del Ejército Nacional no solo participó en labores de rescate, sino que terminó salvando la vida de un cachorro que hoy ya hace parte de su familia.

La crisis, provocada por las crecientes que afectan amplios sectores urbanos y rurales de la capital de Córdoba, ha dejado viviendas anegadas, comunidades evacuadas y zonas enteras bajo el agua. Ante la gravedad de la situación, el presidente Gustavo Petro lideró un consejo de ministros extraordinario el pasado 9 de febrero de 2026 en Montería, donde se adoptaron medidas urgentes para la protección de la población, incluyendo traslados de familias en zonas de alto riesgo y acciones para la recuperación de áreas inundables.

En paralelo, la Alcaldía decretó toque de queda en los sectores más afectados y restringió la navegación únicamente a organismos de socorro, entidades de gestión del riesgo, fuerza pública y autoridades competentes.

Fue en medio de uno de esos operativos de evacuación en bote cuando ocurrió el rescate que conmovió al país. Mientras los uniformados se dirigían a ayudar a un ciudadano a recuperar algunas pertenencias, un cachorro que permanecía en una vivienda inundada los vio acercarse.

“Cuando el perro nos vio estaba en una casa, se nos lanzó, nadó”, relató el soldado ante las cámaras. Uno de sus compañeros se arrojó al agua, logró alcanzarlo y sujetarlo antes de que la corriente lo arrastrara. Minutos después, el animal fue puesto a salvo.

#CORDOBA. ‘Aqua’ es una de las perritas que fue adoptada por soldados del Ejército Nacional en el barrio Vallejo de Montería, Córdoba: “cuando nos vio se nos lanzó encima”. Vía @josedavid88_ pic.twitter.com/gaUDurfYIi — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 11, 2026

Lo que parecía un rescate más se transformó en una decisión que marcó al uniformado. Sin dudarlo, decidió adoptarlo. “Ya hace parte de mi familia”, afirmó con emoción en Caracol Radio.

El cachorro fue bautizado como Aqua, en referencia a las condiciones extremas en las que fue encontrado. El militar explicó que no irá a un batallón, sino que vivirá en su casa, en Montería, junto a su esposa, donde recibirá cuidados y cariño.

Además, envió un mensaje a la comunidad en medio de la emergencia: “Nosotros como personas podemos defendernos, pero ellos son inocentes y no tienen la capacidad de defenderse solos”, dijo, haciendo un llamado a no olvidar a los animales que quedan atrapados durante este tipo de desastres.

En medio del dolor y la destrucción, la historia de Aqua se convirtió en un símbolo de esperanza en Montería.

