El presidente Gustavo Petro volvió a encender la polémica política y de seguridad nacional al denunciar públicamente un presunto plan para sabotear su reunión con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizada el pasado 3 de febrero en la Casa Blanca, en Washington. Según el mandatario, detrás de esa supuesta estrategia habría un alto oficial de la Policía Nacional con la misión de “ponerle sustancias psicoactivas en el carro” para afectar el encuentro diplomático.

La grave acusación fue hecha por Petro durante una nueva sesión del Consejo de Ministros, realizada en Montería, donde afirmó que existía un plan estructurado para destruir su reunión con Trump. “Tenían como misión destruir la reunión con Trump, de alguna manera u otra. Ya se destituyó a varios. Pero eso me coloca en una situación de alarma y con esto peor. Hay una acción con las órdenes de captura, incluso con el intento de poner a mi hijo en diciembre preso. Esto viene desde octubre del año pasado”, aseguró el jefe de Estado.

En esa misma intervención, el presidente fue aún más directo al señalar que un general de la Policía habría recibido la orden de ejecutar el supuesto montaje: “Entonces hay un general que ordené retirar de la Policía; tiene una misión extraña, alguien le dio la orden, no, obviamente, no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro”, subrayó Petro, generando un terremoto institucional dentro de la fuerza pública.

Tras las declaraciones del mandatario, Semana reveló que fuentes internas de la Policía señalaron que el nombre que aparece en la investigación interna es el del general Edwin Urrego, un oficial con una larga trayectoria dentro de la institución, quien ha ocupado cargos como director de la Dijín, comandante de la Policía de Barranquilla y, más recientemente, asignado a la ciudad de Cali.

Sin embargo, las mismas fuentes indicaron que todo se trataría de un montaje contra el general y que el presidente estaría recibiendo información errónea. Según esas versiones, el supuesto plan habría sido construido por estructuras criminales vinculadas al narcotráfico en Barranquilla y Puerto Colombia, organizaciones que fueron golpeadas por Urrego durante su gestión como comandante en la capital del Atlántico.

De acuerdo con esa versión, estos grupos habrían elaborado un anónimo con información falsa que terminó llegando al presidente, con el objetivo de desprestigiar al general y sacarlo del camino, como retaliación por investigaciones que habrían afectado redes criminales, clanes familiares y funcionarios públicos presuntamente vinculados a actividades ilegales.

¿Quién es el general Edwin Urrego?

Edwin Urrego es un oficial de alto perfil dentro de la Policía Nacional, con más de 32 años de carrera. Ha liderado unidades estratégicas de inteligencia y seguridad, como la Dijín, y comandado estructuras clave en ciudades como Barranquilla y Cali. Su perfil operativo lo convirtió en una figura visible en la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico y corrupción local, lo que, según versiones internas, le habría generado enemigos poderosos dentro y fuera de las instituciones.

En diálogo con Blu Radio, el general Urrego reaccionó de manera contundente a los señalamientos del presidente Petro, calificándolos como una “locura” y asegurando que jamás ha intentado realizar un acto que afecte su ética ni la honra de la institución.

“Nunca, eso para mí es una locura”, afirmó, al tiempo que aseguró que nunca ha tenido cercanía física con el vehículo presidencial. También explicó que los esquemas de seguridad del presidente y el manejo de los vehículos oficiales dependen directamente de la Casa Militar, no de la Policía, y que él no tiene ningún control sobre esos protocolos.

Urrego recalcó que su función siempre ha sido garantizar la seguridad del mandatario a través de los procedimientos de avanzada y coordinación institucional, no el manejo directo de logística o vehículos oficiales.

Posteriormente, en Caracol Radio, el general volvió a rechazar cualquier vínculo con un supuesto complot contra el presidente Petro y habló de una estrategia de desinformación para afectarlo.

“Es una total desinformación que ha recibido el señor Presidente. No obedece a la realidad. Pensar en realizar un acto así iría incluso contra la misma democracia”, afirmó.

Urrego aseguró que se enteró de las acusaciones por un video que le enviaron por WhatsApp y que no ha recibido ninguna notificación formal ni pruebas en su contra. “Nadie me ha dado la oportunidad de defenderme ni me han presentado pruebas. Y pienso que no las hay, porque eso no aconteció”, dijo en los micrófonos de 6AM W.

Además, manifestó su disposición a colaborar con cualquier investigación: “Estoy dispuesto a someterme a pruebas de poligrafía, a lo que se requiera para que esto sea esclarecido”, recordando que ha superado múltiples pruebas de confianza, incluso con agencias de Estados Unidos como HSI e ICE.

En medio de este escándalo, también aparece un segundo nombre, dijeron en Caracol Radio: el del coronel Óscar Miguel Moreno Arroyave, quien figura como otro de los uniformados mencionados en los señalamientos. Su último cargo conocido fue como comandante del Distrito Uno de Policía Riomar, pero hasta el momento no ha dado declaraciones públicas ni se ha pronunciado sobre su presunta vinculación en este caso.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.