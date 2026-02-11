Actualmente hay una inmensa controversia que involucra al presidente Gustavo Petro y Edwin Urrego, reconocido general de la Policía Nacional. Según acusaciones hechas por Petro, el uniformado habría participado en una trama para ubicar sustancias psicoactivas en uno de sus vehículos y desacreditarlo.

El presidente presentó sus denuncias en público el 10 de febrero de 2026 durante un consejo de ministros en Montería, Córdoba. Sus declaraciones han causado gran revuelo tanto en la opinión pública como en la interna de la Policía Nacional. Fuentes internas de esta institución consultadas por la revista Semana confirmaron que hubo una investigación preliminar que vinculó a Urrego con las acusaciones presidenciales.

Urrego, un oficial con una notable trayectoria en la institución y ocupante de cargos clave como director de la Dijin y comandante de la Policía en Barranquilla, actualmente cumple funciones en Cali. Sin embargo, el caso sigue la línea de polarización política en el país donde dos versiones contrapuestas circulan en el ámbito público.

Mientras Petro ve un montaje contra él, algunos dentro de la Policía Nacional sostienen que es el general Urrego quien es objeto de un complot. Las mismas fuentes internas de la Policía, citadas por Semana, sostienen que el presidente está siendo mal informado por un anónimo retorsivo, surgido luego de acciones de Urrego contra grupos narcotraficantes en Barranquilla y Puerto Colombia. Durante su mando en estas ciudades, Urrego descubrió redes ilegales que involucraban a funcionarios púbicos, policías activos y clanes familiares.

En respuesta a las acusaciones presidenciales, el director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, garantizó que el caso se maneja con suma delicadeza para evitar injusticias, como informó la citada revista. Urrego es ampliamente reconocido por su larga trayectoria en la lucha contra grupos criminales de alto impacto en el país. Por su parte, la Policía insiste que se trata de un malentendido basado en datos falsos para afectar la credibilidad del general Urrego.

