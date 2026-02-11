La polémica surgió luego de la circulación en redes sociales de una denuncia anónima que sugería una supuesta alianza entre altos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Fiscalía le imputará cargos a Ricardo Roa por lujoso apartamento que compró en Bogotá)

En este sentido, funcionarios de la entidad le aseguraron a El Tiempo que es “absolutamente falso” que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y su esposo, Germán Marroquín, tengan algún tipo de relación personal o profesional con el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Esto luego de comentarios hechos por el presidente Gustavo Petro que desataron controversia.

Señalamientos de Gustavo Petro sobre supuesta alianza entre la Fiscalía y Abelardo de la Espriella

El presidente Petro hizo referencia al tema y cuestionó la imparcialidad de la Fiscalía en medio de investigaciones que han generado tensión entre el Gobierno y el organismo judicial.

Lee También

“De la fiscal que hace alianzas con candidatos presidenciales… Dicen ahora… Para ver cómo nos coge presos para que gane uno de los responsables de la represa de Urrá (…) Ese desconocimiento de propietarios significa testaferrato. Pero que no sea cierta esa vaina, porque el tipo dijo que nos iba a destripar”, afirmó el mandatario.

Por su parte, De la Espriella, en diálogo con el citado medio, también rechazó las insinuaciones y afirmó que no conoce ni a la fiscal Camargo ni a su esposo. El abogado sostuvo que no ha tenido contacto alguno con ellos y calificó las versiones como infundadas.

El cruce de declaraciones se da en un contexto de tensión política entre el Ejecutivo y la Fiscalía, especialmente por investigaciones que involucran a personas cercanas al Gobierno. Mientras tanto, tanto la entidad judicial como el candidato insisten en que no existen pruebas que respalden los señalamientos y que se trata de versiones sin sustento.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.