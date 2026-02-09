La Fiscalía General de la Nación radicó este nueve de febrero la imputación de cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presunto tráfico de influencias en la compra de un apartamento en el norte de Bogotá y por posible violación de topes electorales en la campaña ‘Petro Presidente’.

Apartamento puso en jaque a Ricardo Roa

La compra de un apartamento en la calle 92 de Bogotá por parte de Ricardo Roa desató un tornado de cuestionamientos por datos que no cuadran. El inmueble fue adquirido en diciembre de 2022 por 1.800 millones de pesos antes de que asumiera su cargo en Ecopetrol en abril de 2023.

De acuerdo con La Silla Vacía, el apartamento 901, de 300 metros cuadrados con terrazas, cuatro habitaciones y seis garajes, fue vendido a Roa por Princeton International Holdings, una empresa vinculada al empresario Serafino Iacono, figura clave en el sector hidrocarburos.

Esto resulta controvertido, ya que Hocol, filial de Ecopetrol, mantiene un acuerdo de confidencialidad con una compañía de Iacono para evaluar negocios en el bloque Sinú-9. Roa ha defendido su posición, asegurando que desconocía la relación con Iacono y que negoció únicamente con un apoderado de la firma.

Añadiendo más intriga, el medio señala que el verdadero propietario del inmueble podría ser Juan Guillermo Mancera, coronel retirado y exjefe de seguridad de Pacific Rubiales, quien tiene un contrato con Ecopetrol que le entrega aproximadamente 1.000 millones de pesos anuales. Aunque Roa negó conocer a Mancera, videos de la fiesta de inauguración del apartamento muestran la presencia de este último, contradiciendo su declaración.

Las sospechas se intensifican con la remodelación del apartamento. Roa afirma que las mejoras básicas, como pintura, pisos y puertas, costaron 300 millones de pesos. Sin embargo, el contratista Johny Giraldo asegura que las obras ascendieron a 2.300 millones, de los cuales 2.000 millones habrían sido pagados en efectivo (en cajas de zapatos) por William Vélez, exjefe de Roa. Este último niega las acusaciones y solicitó una auditoría para esclarecer los gastos.

En lo que respecta al problema con la campaña que llevó a Petro a la Presidencia, el ente investigador tomó la decisión luego de las investigaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), que determinaron una presunta superación de los límites permitidos por una cifra superior a los 5.000 millones de pesos.

Noticia en desarrollo…

