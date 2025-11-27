El fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña Petro Presidente abrió un nuevo frente político, pero el presidente Gustavo Petro optó por no pronunciarse de inmediato.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Petro alerta sobre seguimiento a su hija menor en Suecia y habla del motivo del video de Alcocer)

Su actividad en redes sociales se centró en las reformas tributaria, laboral y pensional, donde advirtió que un sector de la Corte Constitucional “está a punto de hundir” la reforma pensional al trasladar decisiones a la Cámara en los días finales del periodo legislativo.

Mientras tanto, el impacto del fallo ya empezó a moverse en otros despachos. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña en 2022, habló con el mandatario después de enterarse de la decisión por los medios, pues aún no ha recibido notificación formal, según Blu Radio.

Lee También

Qué pasará con Ricardo Roa

Cabe resaltar que Roa revisa escenarios jurídicos mientras avanza en una junta ordinaria. El presidente, por su parte, transcurre este jueves entre compromisos privados.

En la tarde se sumará a la socialización del decreto del Fondo de la Policía en la fábrica de confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional.

El viaje, que inicialmente había considerado a Barranquilla, para asistir al V Encuentro de la Jurisdicción Disciplinaria, finalmente no se materializó.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.