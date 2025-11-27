Durante la celebración, se presentó un momento inesperado y tenso cuando la precandidata presidencial María Fernanda Cabal fue invitada a dirigir un breve discurso a los asistentes.

El evento, que inicialmente transcurría en un ambiente festivo y corporativo, cambió abruptamente cuando Cabal tomó el micrófono.

Este fue el incómodo momento:

Apenas empezó a saludar, varios trabajadores de la compañía expresaron su rechazo de manera abierta, interrumpiéndola con gritos de “fuera, fuera”.

Esta reacción colectiva sorprendió a los organizadores y a los invitados que presenciaban el acto.

La situación se volvió incómoda en cuestión de segundos, pues los abucheos y la tensión no permitieron que la precandidata presidencial continuara su intervención.

Ante la presión del descontento expresado por los empleados, el intento de discurso tuvo que ser suspendido completamente. El momento protocolario que se había programado como parte de la agenda del evento se transformó en un episodio polémico que llamó la atención por la contundencia del rechazo del público presente.

El incidente dejó una sensación de sorpresa y desconcierto entre quienes asistían a la fiesta, marcando un cierre inesperado para una actividad que pretendía ser exclusivamente de celebración laboral y entretenimiento.

