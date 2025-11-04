El apoyo del representante Miguel Polo Polo a la candidatura presidencial del abogado Abelardo de la Espriella despertó un fuerte revuelo en el panorama político colombiano. La senadora María Fernanda Cabal, precandidata del Centro Democrático, interpretó el cambio de respaldo como una señal de deslealtad dentro de su movimiento, pues el congresista había acompañado su proyecto político hasta hace pocas semanas. La congresista manifestó su inconformidad y expresó que “la lealtad es la virtud más escasa en la política”, dejando entrever su molestia por la decisión de su antiguo aliado.

“Mi amor, los cachitos, eso existe. Tristemente, siento que la lealtad es la virtud más escasa en la política”, declaró puntualmente Cabal a la prensa.

La respuesta de Abelardo de la Espriella no tardó en llegar. El abogado y empresario recalcó que el apoyo de Polo Polo a su campaña no debe entenderse como un conflicto personal o político con Cabal. En declaraciones recogidas por el medio, De la Espriella señaló: “La democracia implica que cada quien decida con quién está. Aquí nadie es dueño de nadie”. Además, recordó que fue su defensa legal la que permitió que Polo Polo conservara su curul en la Cámara de Representantes, lo que, a su juicio, fortaleció el vínculo entre ambos.

De la Espriella reiteró su respeto y aprecio hacia María Fernanda Cabal, a quien llamó ‘la generala Cabal’. Insistió en que el respaldo de Polo Polo no implica una ruptura dentro del sector político que ambos representan, sino una muestra de pluralidad dentro de la derecha. En sus palabras, el abogado enfatizó que ambos comparten ideales de seguridad, libertad y defensa de los valores patrios, pero que cada figura tiene su propio camino en la contienda electoral.

“Yo le defendí su curul y es una persona muy cercana y él con dos amigos en el partidor por la presidencia de la República se decantó por mi candidatura, lo que no significa que no tenga aprecio y respeto por María Fernanda Cabal. El mismo respeto y aprecio que le profeso yo a la generala Cabal”, dijo De la Espriella a Caracol Radio en respuesta.

Finalmente, De la Espriella aprovechó el debate para mencionar los avances de su campaña presidencial, destacando el evento “La gran convención nacional de defensores de la patria”, realizado el 3 de noviembre de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá. Según el precandidato, más de 16.000 personas asistieron a la cita y otras 3.000 quedaron fuera del recinto, lo que calificó como una muestra del impulso que su aspiración ha venido tomando de cara a las elecciones de 2026.

