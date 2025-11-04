En las últimas horas, un nuevo caso sobre un nuevo fallecido durante la celebración de Halloween se dio a conocer. Se trata de la muerte de Elkin Santiago Triviño, cuyo deceso se dio en inmediaciones de la estación de Transmilenio de Marly.

Así lo dio a conocer la hermana de la víctima, quien dialogó con Citytv y dio su versión de lo ocurrido, aunque el suceso sigue dejando varios interrogantes y se suma al caso del estudiante de Los Andes, Jaime Esteban Moreno, que murió en el marco de la misma celebración.

La mujer que se identificó como Carolina aseguró que el hombre, de 32 años, se encontraba con su esposa en una fiesta de Halloween, junto a algunos familiares, y fue en su regreso a casa donde recibió una herida luego de salir un momento de la estación de Marly.

De acuerdo con el testimonio, Triviño volvió a regresar al sistema de transporte en la madrugada del sábado primero de noviembre y fue cuando él cayó al piso y luego muere en brazos de su pareja.

“Creemos que él bajó por la estación y en cuestión de cuatro minutos él volvió a subir y alcanzó a llegar como a la mitad de la estación y se desgonzó“, contó a Citytv.

Hermana de hombre que murió cerca Marly dice que no lo ayudaron

La mujer aseguró que aún no se conocen las circunstancias exactas del caso de su hermano, pese a que hay cámaras de seguridad en el lugar, y afirmó que nadie le prestó ayuda dentro del sistema de transporte, una vez volvió a ingresar.

“Ella le levantó su camisa y tenía un agujero en la mitad de su pecho. En este momento, mi hermano falleció en los brazos de ella. Ella pidió ayuda y nadie le quiso ayudar”, agregó la allegada de la víctima.

