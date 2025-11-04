Bogotá aún intenta entender cómo una noche de celebración universitaria terminó en tragedia. Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, fue asesinado durante la madrugada del 31 de octubre, tras asistir a una fiesta de Halloween en el sector de Chapinero.

Detrás del caso, que hoy tiene capturado a otro estudiante de la misma universidad, emergen nuevos testimonios que revelan detalles inquietantes sobre lo ocurrido antes del crimen.

Moreno asistió junto a unos amigos a la fiesta llamada ‘Relaja’, un evento tradicional de la Facultad de Diseño de Los Andes que se realiza dos veces al año, según indicó uno de los estudiantes en La FM. Para esta ocasión, la organización eligió como sede el bar Before Club, ubicado en la Avenida Caracas con Calle 63, una decisión que, según varios asistentes, causó inconformidad desde el inicio.

“Esa fiesta siempre se hace por Halloween, pero esta vez cambiaron el lugar a Before Club, y muchos nos molestamos. Es un hueco, es un lugar muy feo, es horroroso, no hay filtro de quién entra, no hay ventilación, filas terribles, dentro del bar roban gente”, relató en el mencionado medio un estudiante que estuvo en el evento.

#LaFMInvestiga | 🔴 Conozca los detalles sobre la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de séptimo semestre de la Universidad de Los Andes. 📌 ¿Dónde ocurrieron los hechos? ¿Qué pasó? ¿Quiénes están implicados? Y además, la historia del Bar Before Club. pic.twitter.com/bWDd2nzSkf — La FM (@lafm) November 4, 2025

Según su testimonio, el ambiente dentro del establecimiento fue caótico y hubo varios altercados antes de que terminara la noche.

¿Qué pasó con Jaime Esteban Moreno?

De acuerdo con el relato del amigo que acompañaba a Jaime, ambos salieron del club hacia las 3:05 de la mañana y se detuvieron brevemente en un Oxxo cercano a la calle 64. Apenas nueve minutos después, fueron confrontados por un hombre con el rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y con pantalón oscuro.

El agresor, identificado por testigos como Juan Carlos Suárez Ortiz, habría golpeado a Moreno por la espalda, a la altura de la nuca. Jaime cayó al suelo y, según los videos revelados por Noticias Caracol, fue atacado nuevamente por otros individuos, mientras dos mujeres disfrazadas gritaban: “Era él, el de la discoteca”.

Aunque el joven intentó alejarse junto a su amigo, los agresores los siguieron y lo atacaron una vez más. En las imágenes se observa cómo Moreno vuelve a ser golpeado hasta caer, mientras sus atacantes huyen. El crimen ha conmocionado a la comunidad universitaria.

Entre tanto, estudiantes de la Universidad de los Andes expresaron su preocupación por las condiciones de seguridad en las fiestas universitarias y la falta de controles por parte de los bares donde se realizan.

El caso de Jaime Esteban Moreno no solo deja el dolor de una familia y una universidad en luto, sino también la reflexión sobre la violencia juvenil, el consumo de alcohol y la responsabilidad de los espacios de ocio donde los jóvenes se reúnen.

