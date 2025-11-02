De acuerdo con información publicada por El Tiempo, Juan Carlos Suárez, de 27 años, es también estudiante de la Universidad de los Andes.

Suárez, quien estudia Ingeniería Mecánica en la misma institución, permanece recluido en un centro de detención inmediata mientras la Fiscalía le imputa cargos por homicidio agravado. Según la defensa de Moreno, citada por el diario, se solicitará medida de aseguramiento en su contra por la gravedad de los hechos.

Perfil de Juan Carlos Suárez y antecedentes

En su cuenta de LinkedIn, el capturado se presenta como estudiante de Ingeniería Mecánica e Industrial con conocimientos en programas especializados como Excel avanzado, Matlab, Ansys e Inventor Professional. En ese perfil destaca su interés por el diseño y la simulación de procesos mecánicos.

No obstante, El Tiempo informó que Suárez figura en el Sisbén dentro de la categoría de condición vulnerable y tiene anotaciones por comportamientos contrarios a la convivencia en el sistema de transporte masivo de Bogotá. El registro policial citado por el diario indica que en una ocasión fue sorprendido ingresando de forma indebida por las puertas laterales de una estación de Transmilenio.

Pese a esos antecedentes administrativos, el joven no presenta antecedentes penales, por lo que el medio detalla que este hecho refuerza la hipótesis sobre un hecho de intolerancia y no un crimen premeditado.

La noche del crimen y los avances en la investigación

El reporte policial señala que la agresión ocurrió hacia las 3:00 a. m. del 31 de octubre, a la salida de la discoteca Before Club Bogotá, ubicada en la calle 64 con carrera 15.

Según las versiones preliminares, tras un intercambio de palabras dentro del establecimiento, Suárez y otro hombre aún sin identificar atacaron a Jaime Esteban Moreno hasta dejarlo inconsciente en plena vía pública.

El Tiempo también informó que dos mujeres que se encontraban con Suárez en el momento del ataque, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán, de nacionalidad venezolana, y Bertha Parra Torres, de Popayán, fueron detenidas de manera preventiva. Sin embargo, la Fiscalía no logró legalizar su captura por falta de pruebas y ambas recuperaron la libertad.

