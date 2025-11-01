En la mañana de este sábado, la frecuencia radial publicó el video que muestra el momento en que Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, fue agredido durante una riña en el norte de Bogotá, la madrugada del 31 de octubre.

El joven, de acuerdo con las autoridades, murió en un centro asistencial tras recibir varios golpes durante el altercado, ocurrido en medio de las celebraciones de Halloween.

Video muestra cómo inicia la pelea que mató a Jaime Esteban Moreno

Según el material difundido por la emisora, Moreno aparece peleando con otro hombre, a quien, según La W, habría logrado derribar al suelo. En medio de la confrontación, otra persona con camiseta blanca interviene repetidamente para separar a los involucrados.

Las imágenes fueron registradas, al parecer, por testigos que estaban en el sector y grabaron con su celular. El material audiovisual está siendo analizado por las autoridades para determinar cómo ocurrieron los hechos y quiénes más participaron en la agresión, ya que tres personas han sido detenidas.

En el video se ve una calle de la capital con la pelea de fondo. Aparece un hombre adicional a las veriones iniciales que se ha conocido. Conforme pasa la escena, se ve una carreta de reciclaje y cómo el que sería Moreno trata de escapar.

Acto seguido se ve a una mujer con disfraz azul, una de las capturadas. También se ve a otra persona, disfrazada de conejo, que corre hacia los individuos y se abalanza sobre uno de ellos.

Este es el video:

Autoridades confirmaron capturas por el caso

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, confirmó más temprano en entrevista con esa emisora que la Policía capturó a dos mujeres y un hombre presuntamente involucrados en el hecho.

Restrepo explicó que las capturas están pendientes de legalización por parte de la Fiscalía, y que las causas del enfrentamiento aún son materia de investigación, pues no está claro si se trató de una riña espontánea o si hubo otros factores.

Muerte de Jaime Esteban Moreno recuerda el caso Colmenares

La muerte de Moreno ha conmocionado a la comunidad universitaria y a la opinión pública por la coincidencia de fecha y contexto con la muerte de Luis Andrés Colmenares, ocurrida hace 15 años.

La Universidad de los Andes lamentó el fallecimiento del estudiante y activó sus protocolos de acompañamiento para familiares y compañeros. Mientras tanto, el padre de Luis Andrés Colmenares, Luis Alonso Colmenares, expresó su solidaridad con la familia del joven y recordó la deuda de justicia que persiste en el país.

Parapsicólogo Edwin Ocampo habló del caso Colmenares y reveló qué va a pasar

