Un trágico hecho enluta a la Universidad de Los Andes este viernes, luego de que un estudiante perdiera la vida tras ser, presuntamente, agredido por algunos compañeros durante una fiesta de Halloween que se celebró la noche del jueves 30 de octubre, según informó W Radio. El joven fue trasladado de emergencia al Hospital Simón Bolívar, en Bogotá, donde los médicos intentaron estabilizarlo sin éxito. Finalmente, falleció hacia las 7:00 de la noche de este viernes.

Sigue a PULZO en Discover

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias de la agresión, que habría ocurrido en medio de la celebración universitaria. Las autoridades capturaron a los presuntos responsables del crimen.

(Vea también: Mujer fue asesinada por su novio dentro de su casa y hay duros detalles del crimen)

Foto de Jaime Esteban Morenos, estudiante de Los Andes asesinado en Halloween

El joven, identificado como Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años, falleció en la noche del 31 de octubre luego de haber sido trasladado de urgencia al Hospital Simón Bolívar, donde los médicos no lograron salvarle la vida, según informó W Radio. Esta es su foto, que se viralizó en redes sociales.

Lee También

Estudiante de Los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo falleció tras sufrir una agresión. Identificado como Jaime Esteban Moreno Jaramillo, habría fallecido ayer viernes tras haber sido, presuntamente, agredido por varios de sus compañeros durante una fiesta de Halloween. pic.twitter.com/amytNp740y — Alex Quiñones .•. (@aqmoncaleanowtr) November 1, 2025

De acuerdo con las primeras versiones, lo que comenzó como una noche de disfraces y diversión acabó en una violenta riña. Tres personas —dos mujeres y un hombre— atacaron al estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas, aunque aún se desconocen las causas exactas del enfrentamiento. Caracol Radio reportó que la agresión ocurrió en plena vía pública, en un sector concurrido por jóvenes durante las celebraciones de Halloween.

El coronel Jorge Arizal, comandante de la Policía de Barrios Unidos, señaló que ninguno de los detenidos registra antecedentes penales y que la patrulla reaccionó de inmediato al altercado. El caso ha generado conmoción nacional y evocó el recuerdo del caso de Luis Andrés Colmenares, también estudiante de Los Andes, ocurrido en circunstancias similares durante una noche de Halloween.

Parapsicólogo Edwin Ocampo habló del caso Colmenares y reveló qué va a pasar

En Bajo Sospecha el parapsicólogo Edwin Ocampo habló sobre el caso de Colmenares. Detalló qué va a pasar con el proceso judicial, si Laura Moreno y Jessy Quintero sienten culpa y si Luis Andrés ya descansa en paz.