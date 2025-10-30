En un avance significativo en la investigación del asesinato de los músicos colombianos B-King (Bayron Sánchez Salazar) y DJ Regio Clown (Jorge Luis Herrera Lemos), las autoridades mexicanas informaron la detención de Cristopher N., alias ‘El Comandante’, señalado como presunto autor intelectual de los crímenes.

La Fiscalía del Estado de México confirmó su captura el 30 de octubre de 2025, en un caso que capta la atención internacional. Los dos artistas habían desaparecido el 16 de septiembre, tras presentarse en un evento en la Ciudad de México.

Seis días después, sus cuerpos fueron hallados desmembrados en Cocotitlán, Estado de México. Las circunstancias de su desaparición y la brutalidad del crimen han causado conmoción tanto en Colombia como en México.

Los artistas se habrían reunido con su victimario el mismo día en que desaparecieron después de salir de un gimnasio, según informó El Universal. De la misma manera, la Fiscalía de ese país indicó que los colombianos se trasladaron en una camioneta hacia el Estado de México, donde fueron asesinados.

¿Cómo habría contactado Cristopher N a B-King y Regio Clown?

De acuerdo con el citado medio, desde el 11 de septiembre, cuando B-King y su mánager arribaron a Ciudad de México procedentes de Medellín, Mariano N. fue designado como su chofer y asistente por instrucciones de ‘El Comandante’.

Luego el señalado habría aprovechado una fachada de empresario para tenderles una trampa con la excusa de que iban a hacer negocios con Herrera. Por esta razón, los colombianos subieron al vehículo conducido por Mariano, sin saber cuál sería su destino.

A los músicos los recogieron en la plaza Miyana, ubicada en Polanco, y los trasladaron hasta la colonia Renovación, en Iztapalapa, donde se habría desarrollado el trágico desenlace.

