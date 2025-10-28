El pasado fin de semana, una lamentable tragedia estremeció a los habitantes de la Ciudad de México, donde un adolescente de 14 años, identificado como Elías ‘N’, perdió la vida en un accidente de motocicleta en la Calzada Vallejo, cerca de la calle Monte Alto, en la colonia Progreso Nacional, alcaldía Gustavo A. Madero.

(Vea también: A reconocido actor las deudas casi le quitan la vida por desordenado: “Uno se quiere matar”



Según recogió Blu Radio, el joven colisionó con un ciclista mientras conducía a exceso de velocidad por el carril exclusivo del Metrobús, sin portar casco ni equipo de seguridad.

De acuerdo con el informe de las autoridades, Elías intentó maniobrar para evitar al ciclista, pero terminó perdiendo el control de la motocicleta, lo que provocó una caída fatal. El impacto en la cabeza fue tan fuerte que murió de manera inmediata.

Lee También

Más para leer: Periodista que cubría noticias sobre cárteles de droga fue hallado muerto con grave nota

[Video] Médicas se grabaron burlándose de paciente y lo subieron a TikTok: afrontan delicado proceso

Por su parte, el ciclista involucrado presentó lesiones leves y fue trasladado a un hospital cercano, donde recibió la atención médica necesaria. Por fortuna, no corrió el mismo destino que el adolescente.

Reacción de madre del adolescente que murió en accidente en moto

El momento más desgarrador ocurrió cuando la madre del adolescente llegó al lugar del accidente. Entre lágrimas y gritos de desesperación, exclamó: “¡Te lo dije mil veces!”.

La escena, grabada por testigos, se viralizó rápidamente en redes sociales, provocando una ola de solidaridad y reflexión colectiva sobre los riesgos de ignorar las normas de tránsito.

Este hecho abrió nuevamente el debate sobre la seguridad vial en México, especialmente entre los jóvenes conductores, quienes con frecuencia desatienden las medidas básicas de protección. Expertos y autoridades coinciden en que es necesario reforzar campañas educativas y sanciones para prevenir tragedias similares.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.