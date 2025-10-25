Las autoridades mexicanas lograron identificar al conductor que habría trasladado a los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera, Regio Clown, al lugar donde fueron asesinados en el Estado de México en septiembre de 2025.

De acuerdo con el medio mexicano La Silla Rota, el hombre fue reclutado para conducir un vehículo Mercedes-Benz color plata, en el que los músicos viajaron desde la Ciudad de México hasta la zona donde posteriormente fueron hallados sin vida. El sujeto fue identificado como Mariano N., alias “El Mariano”, y señalado por la Fiscalía del Estado de México como la persona que condujo el automóvil que recogió a los colombianos en el sector de Polanco y los llevó hasta su destino final, en la colonia Renovación, en Iztapalapa.

Según el mismo medio, las autoridades descubrieron que el hombre ya había sido detenido en mayo en la Ciudad de México por el delito de tentativa de homicidio. En esa ocasión, junto a otro individuo, fue captado por cámaras de seguridad disparando contra un comerciante, quien resultó herido. Durante su captura, los oficiales decomisaron droga, aunque semanas después ambos fueron liberados.

La Silla Rota señaló que este caso podría ser uno de los tantos en los que los detenidos quedan en libertad por falta de pruebas o ausencia de denuncias formales.

Mensajes que revelan las últimas horas de B-King y Regio Clown

Previo a su desaparición, Regio Clown habría intercambiado mensajes con su pareja sentimental, donde mencionó un encuentro con ‘El comandante’ y ‘Mariano’, lo que podría vincular directamente al chofer con los hechos.

Regio: “Con Mariano y el comandante. Le dicen el comandante.”

Pareja: “Ok.”

R: “Sergio lo conoce.”

P: “Mándame la ubi y aquí estoy al pendiente de ti, ok.”

R: “Sino que desde hoy me cuidaré mucho.”

P: “Sí.”

R: “No confío en nadie.”

P: “Así debe de ser.”

R: “Pero hay que hacer negocios.”

Los artistas desaparecieron el 16 de septiembre de 2025 tras salir de un gimnasio en la colonia Polanco, en la Ciudad de México. Ambos se encontraban en el país promocionando su música urbana y realizando colaboraciones con artistas locales.

Al día siguiente, el 17 de septiembre, sus cuerpos fueron encontrados en el municipio de Cocotitlán, Estado de México. Presentaban signos de violencia y, según El Financiero, habrían sido desmembrados. En el lugar se halló un mensaje firmado por el grupo criminal La Familia Michoacana (LFM), organización señalada por múltiples actos de violencia y terrorismo en territorio mexicano.

La ruta del vehículo y la pieza clave del caso

La investigación se ha concentrado en el Mercedes-Benz que transportó a los artistas. Gracias a cámaras de seguridad, los investigadores reconstruyeron parte de la ruta: el automóvil partió de Polanco, pasó por Iztapalapa y luego se dirigió al Estado de México, donde finalmente se perdió su rastro.

El vehículo fue localizado semanas después y asegurado por la Fiscalía.

El vehículo fue localizado semanas después y asegurado por la Fiscalía. El testimonio del chofer, ‘El mariano’, se considera fundamental para determinar quiénes ordenaron el crimen y cómo se coordinó el traslado de los jóvenes hasta el lugar donde fueron asesinados.

El caso generó un fuerte impacto tanto en México como en Colombia. El presidente Gustavo Petro expresó su preocupación y pidió a las autoridades mexicanas esclarecer los hechos. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México aseguró que trabaja junto a las autoridades colombianas para avanzar en las investigaciones.

En Medellín, ciudad natal de los dos artistas, familiares, amigos y fanáticos realizaron homenajes en su memoria y exigieron justicia a través de redes sociales.

A más de un mes del crimen, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la del Estado de México continúan analizando registros telefónicos, comunicaciones y evidencia forense. Aunque se han identificado posibles implicados, aún no se han presentado cargos formales contra los autores materiales e intelectuales del asesinato.

Las familias de B-King y Regio Clown siguen reclamando verdad y justicia, mientras el caso permanece rodeado de incertidumbre. La comunidad artística lamenta la pérdida de dos jóvenes promesas de la música urbana colombiana que viajaron a México en busca de oportunidades y terminaron víctimas de una brutal tragedia.

