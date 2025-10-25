En medio de las muertes de celebridades en Colombia, un caso que sucedió hace cuatro años todavía sigue en la mira de propios y extraños por la información que se mueve alrededor.

El asesinato del estilista colombiano Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández, provocó conmoción nacional por la notoriedad del hombre, quien había trabajado con celebridades como presentadoras, modelos y reinas de belleza.

Si bien Jhonier Leal, hermano del vallecaucano, fue condenado en primera instancia, surgió un nuevo señalamiento por parte de una persona muy cercana a ambos.

Carlos García, medio hermano de Leal y que ahora está en prisión, sorprendió en conversación con revista Semana al soltar dos nombres que considera deben ser investigados por la justicia en este caso.

¿Quiénes son señalados por asesinato de Mauricio Leal y su mamá?

García aseguró que cree “totalmente” que Jhonier Leal y que “hay muchas cosas que me llevan a pensarlo”, lo que llevó a que señalara a otra persona sobre la que pide que se enfoque la investigación por los asesinatos.

“Cómo es posible que, unos días antes del doble homicidio, él me había dicho que con Luz Helena, su esposa, habían tomado la decisión de adelantar los trámites de divorcio y por eso se había ido a vivir con mi hermano y mi mamá. Pero, cuando pasaron los hechos, ¿por qué él se fue, nuevamente, a vivir con su esposa si estaban separados? Al otro día del crimen se fue a la casa de ella. En mi pensar, ella también sabía. Me han dicho que ella le decía: ‘Jhonier, usted tiene que decirle a su hermano que lo ponga de administrador (de la peluquería)’. Ella, según me contaron, lo inducía a eso. Me gustaría mucho que la Justicia también la investigara”, afirmó.

Lo cierto es que también dejó en evidencia sus sospechas sobre una segunda persona en este caso, tema que puso sobre la mesa a través de una pregunta sobre cómo sucedió la situación.

“Por qué cuando sucedió el crimen llegaron a la casa de La Calera, donde ocurrió la tragedia, Jhonier y Jaír Ruiz, el empleado de Mauricio, y pasó algo extraño. Primero entró Jaír y se devolvió corriendo y le dijo a Jhonier que no había nadie. Y Jhonier se quedó parado en el carro. ¿Por qué no ingresó a la casa? Para mí, Jaír Ruiz también tiene algo que ver. Yo hablaba mucho con mi mamá y, días antes de su asesinato, ella me contó que no le tenía confianza a Jaír por cosas que estaba haciendo él. Él se tomaba muchas atribuciones que no le correspondían, según me comentaba ella. Mi mamá, en una oportunidad, lo pilló en una vaina toda rara; la verdad, no me dijo en qué. Era quien manejaba el carro, pero mi mamá ya no le tenía confianza, pese a que lo conocemos desde peladito”, aseveró.

¿Qué pasó en asesinatos de Mauricio Leal y su mamá?

El caso del asesinato de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, ocurrió en la madrugada del 22 de noviembre de 2021 en su residencia dentro del conjunto residencial Arboretto, en el municipio de La Calera, Cundinamarca.

Inicialmente se barajó la hipótesis de un doble suicidio, ya que junto a los cuerpos fue encontrada una carta de despedida supuestamente escrita por Leal, que decía: “Los amo. Perdónenme, no aguanto más…”. Sin embargo, tras la investigación la Fiscalía General de la Nación descartó esta versión y concluyó que se trató de un doble homicidio.

El autor material del crimen fue Jhonier Leal, hermano del estilista. La Fiscalía presentó pruebas según las cuales él ingresó al domicilio, asesinó primero a su madre con arma blanca, para luego atacar a Mauricio Leal, manipuló la escena del crimen, limpió rastros y envió mensajes desde los teléfonos de las víctimas para que pareciera un suicidio.

En febrero de 2024 se le solicitó la condena máxima. Finalmente, en junio de ese año fue condenado a 55 años y tres meses de prisión por el doble homicidio.

¿Quién es el medio hermano de Mauricio Leal?

El medio hermano de Mauricio Leal se llama Carlos Andrés García (también mencionado como Carlos García Hernández) y es hijo únicamente de la madre de Mauricio y su otro hermano, Jhonier Leal, lo que lo hace medio hermano de ambos.

Carlos Andrés García se encuentra recluido en la cárcel de Jamundí, en el Valle del Cauca, donde cumple una condena de 15 años por un delito de abuso contra una menor de 14 años.

García ha hablado de su relación con Mauricio, de quien afirmaba que nunca lo desamparó y de su incredulidad al enterarse de que su hermano Jhonier fue señalado como responsable del homicidio de Mauricio y de su madre, Marleny Hernández.

¿Qué va a pasar con los cuerpos de Mauricio Leal y su mamá?

El cuerpo del estilista y su madre serán exhumados y ahora tratan de recolectar dinero para dejarlos descanse en paz. Abogada reveló detalles.