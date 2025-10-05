Los casos de asesinatos en Colombia tienen uno en particular

aa

Video de cómo está la tumba de Mauricio Leal actualmente

Lee También

Desde el minuto 6:20 de este video de ‘La red’ sobre la situación de los restos de Mauricio Leal es posible observar cómo luce la tumba del asesinado estilista y de su madre en Jardines de Paz.

Leal y su mamá, Marleny Hernández, fueron hallados muertos el 22 de noviembre de 2021 en la casa que compartían en La Calera, cerca de Bogotá. Las primeras hipótesis apuntaban a un suicidio por parte de Leal, apoyadas en una carta manuscrita supuestamente dejada por él con frases de despedida, pero pronto la Fiscalía General de la Nación descartó esa versión y confirmó que se trató de un doble homicidio.

Con base en las investigaciones forenses, la Fiscalía concluyó que las dos muertes fueron producto de violencia externa y no de un acto suicida. Durante el proceso penal fue acusado su hermano, Jhonier Leal, quien en enero de 2022 reconoció haber cometido los asesinatos y aceptó cargos por homicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas.

Lo cierto es que hay un grave problema que por un aviso que dio esa funeraria y que Érika Sanguinetti, abogada y apoderada de Carlos Andrés García Hernández (hermano de Leal) puso sobre la mesa en ‘La red’.

¿Qué problema hay con los restos de Mauricio Leal y su mamá?

El servicio funerario con los fallecidos Marleny Hernández y Mauricio Leal ingresó el 26 de noviembre de 2021, con un contrato de arrendamiento con vigencia por 4 años que culmina el 26 de noviembre de 2025. El lote se debe comprar antes de esa fecha.

“No hemos tenido razón en estos momentos de la SAE porque entendemos que de todas maneras, aunque los bienes estén confiscados, pues es un gasto en teoría que hace parte de la administración que ellos están ejerciendo. Entonces, digamos que técnicamente ellos estarían en el deber o en la obligación, por así decirlo, de pagar esos gastos”, contó la abogada.

El relato llevó a que Sanguinetti expusiera el comportamiento de una famosa, de quien no dio el nombre específico, en medio de toda esta complicada situación con los restos del vallecaucano.

“En días anteriores toqué la puerta telefónicamente a una amiga que hace parte del mundo artístico y que se proclamó siempre muy amiga de Mauricio. No fue buen recibo. Sí. La forma en que me recibió fue muy déspota. Realmente no le pedí dinero porque si esa persona en algún momento saldría a decir que fue así, pues estaría diciendo algo que no es cierto, porque simplemente lo que hice fue contarle lo que estaba pasando y que acudía a ella para que nos pudiera ayudar de pronto a través de sus redes”, aseguró.

La abogada cuestionó esa actitud luego de que el caso tomó tanto reconocimiento a nivel mediático en su momento, mientras que ahora pasa por una complicada realidad en medio del anonimato.

“Brilló por su ausencia. Entonces yo digo, ¿dónde están los amigos de Mauricio? ¿Dónde están esas personas que cuando Mauricio falleció salieron a decir esto, salieron a decir lo otro? ¿Dónde está ese apoyo?”, sentenció.

¿Qué famosos fueron amigos de Mauricio Leal?

Mauricio Leal fue amigo cercano de varias personalidades del mundo del entretenimiento. La cantante Shaira era, sin duda, una de sus amistades más profundas: ella relató que lo conoció cuando tenía poco más de ocho años, y que no solo fue cliente sino amiga por casi diez años; Leal la asesoraba para eventos, estilos, y proyectos artísticos, y ella siempre lo recuerda con cariño.

Otra persona identificada como amigo cercano es Esteban Buitrago, quien era colaborador de Mauricio Leal: manejaba la publicidad y el mercadeo de su salón⁣.

Además, numerosas celebridades mostraron públicamente que lo conocían como profesional y también lo estimaban como persona. Famosas como Fanny Lu, Andrea Serna, Carolina Cruz, Lina Tejeiro, Laura Acuña y Claudia Bahamón han expresado afecto, admiración u homenaje ante su partida, indicando que su relación iba más allá de lo laboral en muchos casos, pues Leal les brindaba confianza, cercanía y apoyo en los momentos importantes de sus carreras.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.