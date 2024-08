Desde que se conoció el video que mostraría los que, al parecer, fueron los últimos segundos de vida del estilista, diferentes teorías han surgido sobre su muerte. Muchas personas han asegurado que él no pudo haber grabado la escena del crimen, en la que también apareció su madre, por lo que confirmaría que otra persona acabó con sus vidas.

De hecho, en algunos fragmentos se aprecia que otra persona habría grabado el clip, el cual habría sido editado segundos después de su filmación.

Después de que salieran a la luz las mencionadas imágenes, el mejor amigo de Mauricio Leal rompió el silencio y contó que, días después del crimen, el estilista se manifestó en sus sueños y le mostró la realidad de los hechos.

Así lo narró en ‘La red viral’, donde inició mencionando cómo inició esa relación de amistad que tenían.

“Lo conozco desde enero de 2013 y empecé a trabajar con él desde enero de 2014. Yo era estilista. Al equipo de trabajo le rompieron el alma [con su muerte]. Mauro, más allá de ser jefe, era un padre, un hermano, un ejemplo a seguir”, aseguró Andrés Felipe Olarte en el mencionado espacio.

¿Qué le dijo Mauricio Leal a su mejor amigo en un sueño?

Según explicó, él es una persona que cree mucho en las energías y esto le ayudó para tener un contacto con el estilista después de su muerte. Incluso, señaló que el día del levantamiento del cadáver se le manifestó justo después de que hiciera presencia a las afueras de la casa de Mauricio Leal.

“Arranco, yo no estaba pensando en Mauricio, y sentí un golpe en la parte de atrás del carro y siento a Mauricio sentado en mi espalda. Me dio un escalofrío, no me dio miedo, y yo le decía a mi mente ‘¿Mauro, qué pasó?’, y yo lo sentía achantado”, detalló Olarte en su relato al medio mencionado.

Luego, agregó: “Cuando llegamos a la vía principal, él me da a entender como que ‘en su sueño le diré’… Transcurre esa semana, yo no sueño con él esa semana, y me escribe una clienta diciéndome que soñó con Mauricio. Me dice: ‘Imagínate que Mauro me dice que lo que tú piensas y lo que crees, es como pasaron las cosas’.

Luego de ello, según el mejor amigo de Mauricio Leal, soñó con Mauricio y allí se le manifestó la madre del estilista, quien le dejó un mensaje.

“Tuve tres sueños más con él, sintiéndolo siempre como en un limbo, como que no sabe lo que pasó. Un día antes de la captura de Jhonier, soñé con los dos [con Mauricio y la mamá]. Es un sueño raro y lo seguí sintiendo igual, como que no cree ni asimila qué pasó, y la mamá me dice ‘muchas gracias, Andrés, por haber estado ahí, yo los vi y les agradezco’, dándome las gracias por haber estado afuera de la casa de ellos”, concluyó Olarte.

