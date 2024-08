Luego del caso Colmenares, este podría ser el caso más mediático de Colombia, puesto que se trataba de uno de los estilistas más famosos y queridos por las personalidades de la televisión.

Una de ellas era Shaira, quien tenía una relación con él de amistad tan profunda, que ella la comparaba con una hermandad. La partida le dejó mucho dolor y luego de tres años, la cantante decidió hablar del tema en una entrevista, en donde no ocultó su desdén por Jhonier Leal, a quien describió como una persona envidiosa.

“Todo lo que él tenía, su hermano lo quería copiar, todo, absolutamente todo, hasta su ropa y quería ser famoso. Es famoso, pero como el peor asesino”, empezó a decir Shakira.

Ella estuvo presente en todo el proceso, tuvo cercanía con la familia y por supuesto que asistió al funeral, así que contó que en ese momento se dio cuenta de que algo no estaba bien con Jhonier:

“La carta del supuesto suicidio, el hecho de querer decir que su hermano se había suicidado:, ‘¿Por qué lo hiciste Maito?’, decir que llegó a la casa y no tocó nada. Pues si yo veo a mi mamá y a mi hermano en esa situación, yo me tiro a ver qué pasa, si puedo hacer algo, si están vivos, si me los puedo llevar, o así sea que ya estén muertos, pero yo me tiro porque es mi angustia, es mi dolor. Cualquiera dice: ‘Esto es peor que Caín’, ni Caín se atrevió a matar a su propia madre’. Es una situación demasiado compleja, de los casos más horribles que yo he podido escuchar”

Siguiendo con el funeral, aseguró que no soportó el darse cuenta de que el propio hermano no estaba tan afectado y que era evidente:

“Sufrí muchísimo en la misa, en el entierro, en la funeraria. Lloré de rabia, al ver tanta gente que no sentía ningún tipo de dolor ante esta situación, ante el momento que se estaba viendo. Si estoy enterrando a mi mamá y a mi propio hermano, creo que yo podría estar pensando: ‘Llévame con ellos porque no soy capaz de vivir sin mi familia’. Vi que le dolió más a otra gente que ni a su propio hermano. Pensaba que ese ‘maldito’ debía estar encerrado”.

Además de eso, aseguró que después de la muerte del estilista todos se querían vender como amigos de él, pero eso si resaltó que el amor que había entre ellos, no tenía comparación. Ahora, se siente tranquila porque no hubo poder humano que pudiese contradecir las pruebas de que la misma Fiscalía encontró para llevar a Jhonier Leal a la cárcel.

