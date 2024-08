Por: Focus Noticias

En el caso del famoso estilista Mauricio Leal, las recientes revelaciones de videos encontrados en su celular han arrojado lo que serían nuevos detalles sobre los trágicos eventos que ocurrieron en su residencia en La Calera, Cundinamarca, entre la noche del domingo 21 y la mañana del lunes 22 de noviembre de 2021.

Focus Noticias, aliado de Pulzo, reveló en exclusiva un video de 47 segundos que podría cambiar la narrativa en torno al asesinato del famoso estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández. Este video, hallado en el celular de Leal, muestra los momentos finales del estilista, quien aparece ensangrentado junto al cadáver de su madre en su mansión en La Calera.

La muerte de Mauricio Leal y Marleny Hernández, cuyos cuerpos fueron encontrados el 22 de noviembre de 2021 en su hogar en La Calera, conmocionó al país. Inicialmente, se barajó la hipótesis de un homicidio-suicidio, pero la fuerza del lazo entre madre e hijo, defendida por allegados, llevó a las autoridades a considerar el caso como un doble homicidio del reconocido estilista Mauricio Leal Hernández, de 47 años, y de su mamá Marleny Hernández Tabares, de 67 años.

En las últimas horas, Focus Noticias reveló un video de 47 segundos que ha sacudido el curso de la investigación. Este video muestra a Mauricio Leal visiblemente debilitado, ensangrentado y hablando en lo que parecen ser sus últimos momentos. En el video, con una voz entrecortada, se le escucha decir: “Perdóname, no puedo más, nadie sabe lo de nadie… Miren, me acabo de enterrar cuchillos y a mi mamá también… ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Yaaa?“.

El 22 de noviembre de 2021, los cuerpos de Mauricio Leal y Marleny Hernández fueron encontrados en la habitación, con una nota que en principio sugería un suicidio. “Los amo, perdónenme, no aguanto más… Dejo todo, con todo mi amor, perdóname, mamá”, decía la carta encontrada junto a los cuerpos. Sin embargo, pronto se descartó la hipótesis del suicidio y se consideró el caso como un doble homicidio, centrando las investigaciones en identificar a los responsables.

Videos del celular de Mauricio Leal: así fueron sus últimas horas

El análisis forense reveló que el celular de Mauricio Leal contenía varios videos grabados en sus últimas horas de vida. Entre estos, destacan cuatro videos:

El primero, registrado el 21 de noviembre a las 10:39 p.m., muestra a Leal sonriendo con un plato de comida, bromeando sobre haber cocinado por primera vez.

“Dispositivo móvil Celular iPhone Xs Max, que en vida pertenecía a la señora MARLENY HERNÁNDEZ TABARES (Q. E. P. D), denominado IMG_8035, de fecha 21 de noviembre a las 10:39 pm, con duración de 11 segundos”

El segundo video, también del 21 de noviembre a las 10:39 p. m., muestra a Leal presentando un plato de huevos, comentando: “Me quedó bueno el huevo. Les presento a mi primer huevo”.

“Screen récord del dispositivo móvil Celular iPhone Xs Max, que en vida pertenecía a la señora MARLENY HERNÁNDEZ TABARES (Q. E. P. D), en el que se evidencia el video denominado IMG_8035, de fecha 21 de noviembre a las 10:39 pm, con duración de 37 segundos”

Sin embargo, los dos últimos videos, grabados en la mañana del 22 de noviembre, son los más cruciales para el caso.

El tercero, a las 6:41 a.m., se registró un video de 47 segundos, donde se le escucha decir: “Perdóname, no puedo más, nadie sabe lo de nadie… Miren, me acabo de enterrar cuchillos y a mi mamá también… ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Yaaa?”.

“Video del dispositivo móvil Celular iPhone 11 pro max, que en vida pertenecía al señor MAURICIO LEAL HERNÁNDEZ (Q. E. P. D), denominado IMG_5302, de fecha 22 de noviembre a las 06:41 am, con duración de 00:47”

Y el cuarto video que habría sido grabado a las 6:43 a.m., otro video de un minuto de duración, en el que Mauricio aparece gravemente herido.

“Video IMG_5302, de fecha 22 de noviembre a las 06:41 y 06:43 am, con duración de 01:00 minuto grabado en la Calera, Cundinamarca”.

Estos videos indican que la muerte de Leal y su mamá ocurrió entre la noche del 21 de noviembre y la madrugada del 22 de noviembre de 2021.

Según la narración de los hechos realizada por el Fiscal Mario Burgos, Jhonier Leal le dijo a la Fiscalía que el domingo 21 de noviembre de 2021, a las 11:43 de la noche, escuchó “que su madre se despide, él luego toma valeriana y se va a acostar. Deja pasar un tiempo y ahí cuando decide sacar un cuchillo de la cocina, generarle una lesión a su señora madre y con el mismo cuchillo va a acabar con la vida de Mauricio Leal, con la mala fortuna que la hoja de ese cuchillo se queda incrustada, pero previo a ello generó varias puntadas, con el fin de que dejara todo escrito para aparentar que era un suicidio”.

En el juicio de Jhonier Leal, Jair Ruiz narró que el sábado había acordado con Leal que le llevaría a su casa en La Calera a una persona que le ayudaría con el aseo del lugar. Sin embargo, el 22 de noviembre, le envió un mensaje diciéndole que ya no llevara a la persona que le ayudaría, pues quería dormir.

Jair, conductor de Mauricio Leal, en su declaración en el juicio, manifestó que junto a Jhonier Leal habían llegado a las 12:45 de la tarde a la mansión de la Calera y que cuando ingresó había mucho silencio, entraron a la sala, luego a la habitación de la señora Marleny donde la cama esta destendida y luego a la habitación de Mauricio Leal, le golpearon varias veces y entraron por la puerta ventana la cual estaba abierta y es cuando ve a “doña Marleny que está como ‘morada’ y cuando miro al jefe tenía un cuchillo clavado en el abdomen, con las manos puestas sobre él”. Segundos después ingresó Jhonier y dice: “¡o, Mao! ¿Qué hiciste?”.

El video fue descubierto recientemente tras la solicitud de Carlos Hernández, hermano de Mauricio Leal, al fiscal Mario Andrés Burgos, en la que pedía la entrega de los teléfonos celulares de su hermano y su madre. Esta solicitud, hecha el 17 de julio de 2024, fue motivada por la necesidad de realizar un análisis forense detallado que pudiera ofrecer nuevas pistas sobre el caso.

Los dispositivos, entregados el 2 de agosto por la Fiscalía, fueron analizados 4 días después por la empresa Forensic, que realizó una copia de seguridad y realizó un análisis exhaustivo.

Durante el juicio de Jhonier Leal, hermano de Mauricio y principal sospechoso del crimen, la Fiscalía había planteado que la ventana de muerte de Leal y su madre fue entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de noviembre de 2021. Sin embargo, los dos videos revelados sugieren que la muerte ocurrió en horas de la mañana del martes 22 de noviembre. La revelación de estos videos no solo cambia la línea temporal del crimen, sino que también ofrece un vistazo devastador a los últimos momentos de Mauricio Leal en medio de una aparente desesperación. Dejó un testimonio final grabado en su teléfono.

La historia de cómo se revelaron estos nuevos videos

El 17 de julio de 2024, Carlos Hernández, hermano de Leal, solicitó al fiscal Mario Andrés Burgos la entrega de los celulares de su hermano y su madre. Los dispositivos, un iPhone XS Max y un iPhone 11 Pro Max, fueron entregados a la abogada Erika Sanguinetti para un análisis forense detallado, realizado por la empresa Forensic.

El análisis forense reveló cuatro videos que documentan las últimas horas de vida de Mauricio Leal. Los dos primeros, grabados la noche del 21 de noviembre, muestran al estilista preparando comida y bromeando. Sin embargo, los dos videos finales, grabados la mañana del 22 de noviembre, revelan una escena aterradora. Mauricio Leal, con voz entrecortada, confiesa haber herido a su madre y a sí mismo, en lo que parecía un acto desesperado.

Vea el Informe Forense – Dra. ERIKA YISETH SANGUINETTI DÍAZ 3

Por este doble asesinato fue condenado a 55 años y 3 meses de cárcel Jhonier Rodolfo Leal Hernández, por la juez 55 de conocimiento de Bogotá el pasado 14 de junio.

Las revelaciones recientes no solo han añadido un nuevo nivel de complejidad al caso de Mauricio Leal, sino que también han planteado nuevas preguntas sobre lo que realmente sucedió en las últimas horas de vida del estilista y su madre. A medida que la investigación avanza, estos videos serán pieza clave en la búsqueda de justicia, proporcionando una perspectiva perturbadora de los momentos finales de una tragedia que conmocionó a toda Colombia.

