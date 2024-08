El mediático caso de Mauricio Leal tiene un nuevo capítulo luego de que fuera publicado un video en el que afirma que atentó contra su vida. La grabación, presentada por Noticias Caracol y Focus Noticias, muestra al estilista junto a su madre, Marleny Hernández, antes de morir.

En el video, que no fue presentado por la Fiscalía en el marco del proceso judicial contra Jhonier Leal, hermano del estilista y quien fue sentenciado a 55 años de cárcel, Mauricio dice que se enterró unos cuchillos y que “nadie sabe lo de nadie”, pero hay dudas sobre si fue obligado a grabarse afirmando eso.

Una de las primeras personas en reaccionar a las estremecedoras imágenes fue Shaira, cantante que tenía una relación de amistad con el estilista. La joven artista les pidió a sus seguidores que no le envíen más contenidos relacionados con la grabación y comentó que no le extraña en lo absoluto.

“Les quiero pedir el favor a los que me están mandando videos, comentando las fotos, preguntando qué pienso acerca de un clip que está rondando de mi amigo… por favor, por mi tranquilidad, no me pregunten más”, escribió en una historia de Instagram.