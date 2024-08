En el caso de Mauricio Leal y de su madre, Marleny Hernández, apareció una prueba que no fue tenida en cuenta en el proceso. Se trata de un video que habría grabado el estilista y que evidenciaría que habría atentado contra su vida después de asesinar a su mamá.

(Lea también: ¿A qué edad saldría Jhonier Leal de prisión? Posiblemente muera allí si no le rebajan pena)

En la grabación, que fue publicada por Noticias Caracol, Leal afirma que se enterró varios cuchillos en el pecho y el abdomen. Simultáneamente se veía el cuerpo de Marleny en la misma cama.

Según la defensa de Jhonier Leal, hermano del fallecido estilista, con este video podría cambiar el sentido del fallo emitido en su contra, por el cual fue condenado a 55 años y tres meses de prisión.

Una de las preguntas que surgen luego de la revelación de las impactantes imágenes es por qué la Fiscalía General de la Nación no las presentó en el proceso. Al parecer, se trata de una “prueba perdida”, desconocida por el ente acusador que era dirigido en ese entonces por Francisco Barbosa.

El fiscal Mario Burgos aseguró en diálogo con el noticiero que no conocía dicha grabación. Además, resaltó que puso a disposición de las partes todo el material probatorio que tenía en su poder. No obstante, el video estaría en el celular de Leal y resulta extraño que se le haya pasado en la revisión.

También afirmó que el analista del caso le aseguró que no vio el video en el celular de Mauricio y que solo analizó “lo importante” para la teoría que tenía la Fiscalía sobre el crimen.

En ese sentido, se abre el interrogante de si el ente investigador en realidad no conocía la grabación y si debía divulgarla, ya que dicho elemento habría podido ser utilizado por la defensa.

Marcela Morales, productora del documental ‘Caín’, el cual será estrenado próximamente y que cuenta la historia de los Leal, explicó que fue en medio de la investigación para crear dicha producción que se encontraron con el video.

“Este video llega a nosotros por una fuente fiable. Lo sorprendente es que no se haya valorado por parte de la Fiscalía, ya que entendemos que este video está en el teléfono de Mauricio y ese teléfono aparece dentro de los registros de la Fiscalía como una prueba. Aparecen chats, audios, pero qué curioso que el video no es valorado, como si no fuera importante”, expresó Morales en el noticiero.