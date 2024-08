Por: Caracol TV

Montaña expuso: “Lo primero que tenemos que señalar es que esta representación de víctimas no recibió ese video. No fue descubierto ni entregado a nosotros. Lo conocimos la noche anterior. Hablé con el fiscal (Mario) Burgos, quien me dijo que ese video no estaba en el celular encontrado en la escena del crimen, a pesar de que se realizó una extracción completa de la información de dicho dispositivo”, destacó Montaña, indicando la falta de este video en las pruebas iniciales.

El abogado cuestiona la relevancia del video para la defensa del hermano de Mauricio Leal. “Yo no encuentro en el video una prueba que pruebe la inocencia de Jhonier Leal. Si la Fiscalía lo hubiera encontrado, lo habría usado para fortalecer su teoría de que Jhonier Leal alteró la escena del crimen para hacer parecer que se trataba de un homicidio-suicidio”, explicó Montaña.

Además, criticó la actuación de la defensa de Jhonier Leal y anunció acciones legales: “La abogada de Jhonier Leal no mencionó la presentación de una denuncia penal por estos hechos. Vamos a presentar una denuncia ante la Fiscalía General por el delito de ocultamiento de pruebas. Queremos saber quién ocultó este video, por qué y con qué propósito”, declaró el abogado.

Montaña también afirmó que el video no afectará la sentencia actual del caso. “Este video no cambiará la condena. La sentencia de primera instancia ya fue apelada y el caso está en el Tribunal Superior de Bogotá. El video no será examinado por los magistrados, ya que no fue parte del juicio,” agregó.

Finalmente, Montaña sugirió que el video podría implicar a un tercer individuo en la escena del crimen: “El video muestra una voz que podría ser de un tercero, dando órdenes a Mauricio Leal. Esto encaja con la teoría de la Fiscalía sobre la alteración de la escena del crimen,” concluyó el abogado.

Este revelador video, que ha puesto el foco en la Fiscalía General, podría tener implicaciones significativas para el caso, aunque su impacto en la apelación aún está por determinarse.

¿Quién mató a Mauricio Leal?

El caso de Mauricio Leal es uno de los más mediáticos y controversiales del país en los últimos años. En noviembre de 2021, el hermano del estilista Jhonier Leal fue arrestado y acusado del asesinato de su madre, Marly Hernández, y su hermano. Los crímenes ocurrieron en el domicilio de la familia en La Calera.

El caso captó la atención nacional debido a la prominencia de las víctimas y las circunstancias del crimen. Se descubrió que la escena del crimen había sido manipulada para que pareciera un homicidio-suicidio. La Fiscalía General de la Nación argumentó que Jhonier Leal alteró la escena del crimen para desviar la atención y encubrir su responsabilidad.

En el juicio, Jhonier Leal fue condenado por los delitos de homicidio agravado y fraude procesal. Sin embargo, la sentencia fue apelada y el caso sigue siendo objeto de controversia y nuevas revelaciones, incluyendo el video recientemente descubierto que ha reavivado el debate sobre la evidencia y la gestión del caso.

