Las vacaciones ya se terminaron y los estudiantes están preparados para afrontar un nuevo año, los que son de calendario B, o la fase final del año académico para los que son de calendario A.

Sin embargo, los estudiantes ya están pensando en la semana de receso, pues son algunos días en los que tanto los niños como sus padres pueden dormir hasta más tarde, hacer más deporte y concentrarse en otras cosas.

Además, muchos aprovechan también para viajar, pues durante esos cinco días pueden ir a tierra caliente, por ejemplo, para descansar mejor y preparar lo que queda del año.

Cuándo es la semana de receso de los colegios en Colombia

Semana de receso escolar de octubre: del 6 al 10 de octubre.

Fin del calendario académico: 5 de diciembre.

Vacaciones de fin de año: del 6 de diciembre al 13 de enero de 2026.

Este calendario asegura que los estudiantes cumplan con las 40 semanas lectivas requeridas, mientras tienen momentos adecuados para descansar durante el año escolar.

Por qué hay semana de receso en Colombia

La semana de receso en Colombia, también conocida como “semana de receso escolar” o “semana de octubre”, es un período de descanso en el calendario académico escolar que suele ocurrir a mediados de octubre. Esta semana tiene su origen y propósito en varios factores:

Tradición educativa : la semana de receso está vinculada al calendario escolar colombiano, que históricamente se ha estructurado en dos semestres con pausas intermedias. Esta semana permite a los estudiantes y docentes un descanso a mitad del segundo semestre, similar a las vacaciones de mitad de año. Celebración del Día de la Raza : la semana de receso coincide con el feriado del 12 de octubre (Día de la Raza o Día de la Diversidad Cultural), que conmemora el encuentro entre culturas tras el arribo de Cristóbal Colón a América. Este feriado, trasladado al lunes más cercano según la ley de feriados en Colombia, facilita la extensión del descanso a toda la semana. Fomento del turismo y la economía : desde el ámbito gubernamental, la semana de receso se ha promovido como una oportunidad para incentivar el turismo interno. Las familias aprovechan este período para viajar, lo que dinamiza la economía en sectores como el transporte, la hotelería y los destinos turísticos. Equilibrio académico y bienestar : este receso busca proporcionar un espacio para que estudiantes, docentes y familias descansen, reduzcan el estrés acumulado y retomen energías para la recta final del año escolar.

En resumen, la semana de receso en Colombia combina una tradición educativa con un feriado cultural y una estrategia para promover el turismo, ofreciendo un descanso planificado en el sistema escolar.

