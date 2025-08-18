El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ya estudia la solicitud presentada por la defensa de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, para ser movida a una guarnición militar.

La petición formal, radicada el pasado 11 de junio por su abogado Víctor Mosquera y remitida también al presidente Gustavo Petro, argumenta que el cambio de lugar garantizaría la protección de la vida e integridad de la condenada, al tiempo que permitiría el cumplimiento de su pena en un establecimiento de reclusión especial (ERE).

La solicitud surge tras la negativa de los jueces a conceder beneficios como prisión domiciliaria o aplicación de la ley de utilidad pública para las madres cabeza de hogar, detalla El Tiempo.

El Ministerio de Justicia señaló que el traslado podría aprobarse en los próximos días, aunque la decisión final depende de un juez de ejecución de penas. No obstante, la defensa principal, en cabeza de Francisco Bernate, aún no ha sido notificada oficialmente, apuntó ese medio.

Este es el quinto recurso que busca modificar la condena de cinco años y medio impuesta a Barrera por instigación al terrorismo, tras los daños ocasionados a una estación de TransMilenio durante las protestas de 2019.

Anteriores solicitudes, incluidas una tutela y beneficios de ley para estar con su hija menor, ya habían sido rechazadas por las autoridades judiciales.

Por qué ‘Epa Colombia’ está en la cárcel

Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, se encuentra en la cárcel debido a los hechos ocurridos durante las protestas sociales de noviembre de 2019 en Bogotá.

En ese momento, la ‘influenciadora’ publicó en redes sociales un video en el que se le veía destruyendo con un martillo y químicos varias instalaciones de TransMilenio, entre ellas torniquetes y vidrios de una estación.

Estas acciones fueron catalogadas por la justicia como un acto de vandalismo que atentaba contra el orden público y la seguridad ciudadana.

Tras un proceso judicial, la Fiscalía la acusó de los delitos de instigación a delinquir, daño en bien ajeno y perturbación al transporte público. Inicialmente, fue condenada a 63 meses de prisión (cinco años y medio) por el delito de instigación al terrorismo, considerado el más grave dentro del expediente.

Aunque en varias ocasiones su defensa intentó que se le otorgaran beneficios jurídicos, como prisión domiciliaria o reducción de la pena bajo la ley de utilidad pública para madres cabeza de hogar, los jueces rechazaron estas solicitudes al no cumplir con los requisitos legales.

En consecuencia, ‘Epa Colombia’ debe cumplir su condena en un centro carcelario, actualmente en el Buen Pastor, mientras se estudian nuevas solicitudes de traslado.

