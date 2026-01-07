Hacia las 03:01 de la mañana de este miércoles 7 de enero de 2026 se presentó un temblor de magnitud 3.3 con epicentro en el municipio de El Playón (Santander), según confirmó el Servicio Geológico Colombiano.

Temblor en Colombia sacudió la madrugada de este miércoles: conozca magnitud y epicentro

De acuerdo con la entidad, el sismo se dio a unos 135 kilómetros de profundidad, por lo que casi no fue percibido por la población y tampoco ocasionó afectaciones.

La ubicación exacta del movimiento telúrico fue a dos kilómetros del casco urbano del municipio y a menos de 50 kilómetros de Bucaramanga, capital del departamento, en la latitud 7.46 con longitud -73.21.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

En Colombia, los ciudadanos pueden informar un temblor al Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad responsable del monitoreo sísmico en el país. La participación ciudadana resulta fundamental para identificar en qué zonas y de qué manera se percibió el movimiento, especialmente cuando se trata de sismos de baja magnitud.

El reporte se envía mediante el formulario disponible en la plataforma Sismo Sentido, administrada por el SGC. Allí, las personas deben indicar si sintieron el sismo, el municipio o ciudad, el lugar donde se encontraban y los efectos percibidos, como vibraciones, ruidos o desplazamiento de objetos. No se requiere conocer la magnitud del evento para compartir la información.

Además, el SGC habilita canales en sus redes sociales oficiales para recibir reportes ciudadanos, siguiendo las indicaciones que publica la entidad luego de cada sismo de interés.

Estos aportes permiten complementar los registros técnicos obtenidos por las estaciones sísmicas y facilitan la evaluación de posibles impactos, lo que apoya la toma de decisiones oportunas ante eventuales emergencias.

El Servicio Geológico Colombiano aclara que este reporte no sustituye una llamada de emergencia. En caso de daños estructurales, personas heridas o situaciones de riesgo, se debe contactar de inmediato a los organismos de socorro locales.

