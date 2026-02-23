En la misma jornada en la que casi hay un choque en El Dorado, hubo un susto luego de que el vuelo de una avioneta desde el aeródromo de Nuquí (Chocó) hasta Quibdó tuvo problemas en el despegue, lo que desembocó en un accidente en la tarde de este lunes 23 de febrero de 2026.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) se refirió desde su cuenta institucional de X (antes conocido como Twitter) a la emergencia, sobre la que confirmó que no se registraron heridos entre los pasajeros.

Esa autoridad adscrita a la mencionada entidad confirmó que “adelanta las investigaciones relacionadas con un incidente registrado con la aeronave HK5245”, aunque no ofreció mayores detalles sobre el episodio en el aeródromo Reyes Murillo.

Revista Semana divulgó desde la mencionada red social un video con las imágenes de la aeronave, en medio de la preocupación de los presentes debido a los incidentes que se presentaron.

Avioneta se accidentó en el aeropuerto de Nuquí, Chocó, al momento de despegar con destino a Quibdó. La @diacc_col investiga lo sucedido. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/uBpGQicclg — Revista Semana (@RevistaSemana) February 23, 2026

El caso no pasa desapercibido si se tiene en cuenta que recientemente hubo accidentes aéreos como el del cantante de música popular Yeison Jiménez, que falleció el 10 de enero de 2026 por un choque de este tipo.

Otro video proporcionado desde la cuenta de X de Aquí Noticias indicó que la aeronave se salió de la pista y estuvo a punto de chocar, pero aclaró que los 7 pasajeros salieron ilesos.

“Gracias a Dios no pasó a mayores”, se le escucha decir a una de las personas presentes que hizo el registro audiovisual desde un ángulo cercano, detrás de las rejas de la terminal aérea de Nuqui.

Todavía quedan por conocerse más detalles sobre cuál fue la falla que provocó el accidente que llevó a una atención de emergencia, en medio del susto que se vivió.

Estas fueron las imágenes en las que es posible observar el avión y personas que están en la revisión correspondiente después de un caso que alarmó a quienes vieron el momento de la emergencia.

¡Iba a despegar y se salió de la pista! El susto en el aeódromo Reyes Murillo, en Nuquí, Chocó, cuando una avioneta con siete personas a bordo, terminó fuera de la pista y por poco se estrella. La aeronave ligera cubría la ruta Nuquí–Quibdó, y no se habría reportado ninguna… pic.twitter.com/iYgvSa7Y7y — Aquí Hay Noticia (@aquihaynoticia) February 23, 2026

Geográficamente, esta terminal aérea está situada en el extremo nororiental de la zona urbana del municipio, a pocos metros de la línea de costa. Su ubicación es estratégica, ya que sirve como la principal puerta de entrada para los turistas que buscan acceder a los corregimientos de Guachalito, Joví y Coquí, así como al Parque Nacional Natural Ensenada de Utría.

Debido a la geografía selvática de la región, que carece de conexiones terrestres con el resto del país, el aeródromo es la arteria vital para el transporte de pasajeros y suministros.

La pista cuenta con una longitud aproximada de 1.180 metros y está pavimentada, lo que permite la operación de aeronaves de tamaño mediano como los modelos ATR-42, Dash 8 y aviones tipo charter.

Al llegar, los viajeros se encuentran a una distancia caminable del casco urbano y de los muelles desde donde parten las lanchas hacia los diferentes hoteles y reservas naturales de la zona.

La operación aérea en Reyes Murillo está regulada por la Aeronáutica Civil de Colombia. Las principales conexiones comerciales se realizan desde el Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín y el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, operadas por aerolíneas como Satena y empresas de vuelos charter como San Germán.

