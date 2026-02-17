A poco más de un mes de la partida de Yeison Jiménez, el vacío que dejó en la música popular sigue siendo inabarcable. Sin embargo, un símbolo de su éxito y de su fe ha vuelto a brillar: su joya más preciada, la cadena con el mensaje “Mi Promesa”, fue restaurada tras quedar gravemente afectada en el accidente aéreo del pasado 10 de enero en Paipa.

La encargada de esta delicada misión fue la Joyería Venezia, la misma casa que en 2025 diseñó la pieza exclusiva para su histórico concierto en El Campín. A través de un video que se ha vuelto viral, los joyeros mostraron el minucioso proceso para devolverle la vida a un objeto que hoy es considerado una reliquia para sus seguidores.

El maestro joyero encargado de la restauración no ocultó su emoción al recibir las piezas que fueron recuperadas entre los restos de la aeronave. Con un respeto profundo hacia la memoria de su amigo, explicó que el trabajo fue más que técnico: fue un acto de honor.

“Agradezco a la señora Sonia, a los hermanos y a toda la familia por darme la confianza. Con Yeison no solo hacíamos negocios, también había una amistad. Vamos a restablecerlas y a dejarlas como estaban originalmente”, expresó el profesional en el video.

La pieza central, que lleva grabada la frase “Mi Promesa”, sufrió daños por el impacto y las altas temperaturas, pero gracias a técnicas especializadas de orfebrería, recuperó el brillo que lucía el artista en sus presentaciones más importantes.

El momento más sensible del registro audiovisual fue la entrega oficial a Sonia Restrepo, viuda del cantante y su compañera incondicional. Al ver la joya restaurada, Sonia no pudo contener el llanto, fundiéndose en un momento de profunda tristeza y gratitud al tener entre sus manos un objeto que Yeison portó hasta su último suspiro.

La cadena, que simbolizaba la promesa de Yeison de llegar a la cima y cuidar de los suyos, se convierte ahora en un testamento físico de su carrera. Para la familia, recuperar estas pertenencias es un paso crucial en su proceso de duelo, cerrando un capítulo sobre los restos materiales del accidente y abriendo uno nuevo sobre la preservación de su memoria.

