La hermana de Karol G, Verónica Giraldo, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. A través de sus redes sociales, la empresaria paisa se mostró visiblemente afectada y entre lágrimas confesó que, tras su divorcio, su expareja estaría intentando apartarla de su hija.

Sus palabras, cargadas de dolor, generaron una ola de reacciones entre sus seguidores.

“Me quitaron el sentido de vivir”, expresó en una de las historias que publicó, dejando ver el profundo impacto emocional que está enfrentando. En medio del llanto, aseguró que le entregó todo a su relación y que jamás imaginó atravesar una situación así.

“Le entregué todo a un hombre para que me pagara de esta manera”, dijo con la voz entrecortada.

Verónica explicó que ha dedicado su vida a su hogar y a su familia, y que incluso se tomó un tiempo para sanar su salud mental.

Sin embargo, según sus propias palabras, siente que esa decisión hoy estaría siendo usada en su contra. “Mi error fue ser tan sincera y entregarle la vida a mi familia, a mi hogar, y tener tiempo para curar mi salud mental. En este momento se están aprovechando de eso”, manifestó.

En su desahogo también habló sobre lo que considera comportamientos narcisistas por parte de su expareja. Indicó que la imagen que compartió relacionada con el narcisismo iba dirigida a él y que, según su percepción, le gusta mostrarse de una manera que no corresponde a la realidad.

Además, aseguró que situaciones similares habrían ocurrido con la exmujer de su expareja, a quien le tocó ir a comisarias de familia.

Uno de los momentos que más impactó a quienes la escuchaban fue cuando afirmó que no pelearía por su hija en medio de un conflicto legal. Con evidente resignación, expresó que esperará a que la niña crezca y pueda entender lo que realmente sucedió.

“Nadie pelea ni por hombres ni por hijos”, comentó, aunque admitió que la idea de perder tiempo con su hija le duele profundamente.

También habló sobre los desafíos de la maternidad. Reconoció que no es fácil, pero tampoco imposible, y que siempre soñó con darle a su hija todo el amor que ella misma anheló.

Incluso confesó que en algunos momentos llegó a sentirse abrumada por la responsabilidad, pero jamás dejó de amar su rol como madre.

En medio de su reflexión, dejó una frase que resume el aprendizaje que dice haber tenido: “En esta vida he aprendido que venimos solos y morimos solos. Hasta los que te dicen amor te dan una patada en el c…”. Sus palabras evidencian la decepción que siente tras el fin de su matrimonio y la situación actual.

Minutos después de publicar estas historias, Verónica decidió eliminarlas, aunque varios usuarios alcanzaron a replicar sus declaraciones. Por ahora, la empresaria no ha dado más detalles sobre el proceso que enfrenta, pero su testimonio dejó claro que está atravesando una etapa marcada por el dolor, la frustración y la incertidumbre sobre el futuro con su hija.

