En los últimos días se ha vuelto noticia Verónica Giraldo, la hermana mayor de Karol G, luego de publicar unas historias en las que alertó a sus seguidores sobre su situación luego de dar a luz a su pequeña bebé, Sophia.

La hermana de Karol G, a sus 34 años, recibió a su primogénita, a quien había estado esperando con ansias, como se puede apreciar en sus redes sociales, sin embargo, todo parece indicar que desde el nacimiento de la bebé las cosas no han sido color de rosa precisamente.

La hermana de Karol G y los duros días tras su parto

A principios del mes de febrero, Verónica confirmó que ya había dado a luz a su hija Sophia. Sin embargo, hace un par de días usó sus redes sociales para desahogarse de cómo han sido los primeros días junto a su bebé ya que, aunque está feliz de al fin tenerla entre sus brazos, también la invadía una profunda tristeza.

“No soy de mostrarme así, pero desafortunadamente desde hace ocho días me ha cambiado todo. Estaba súper bien, yo estaba tranquila, feliz, disfrutando del proceso de Sophi, de todo lo que me rodeaba, pero después de que tuve a Sophi no sé qué pasó en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón”, indicó la maquilladora.

“Cada vez me sentía más sola o me siento sola sabiendo que lo tengo todo, no me siento bien, no me siento tranquila”, añadió en un video que compartió en historias de Instagram.

Al mismo tiempo, señaló que sabía que esta situación es algo pasajero, pero que no podía evitarlo, por lo que prefería contarlo a sus seguidores, además de estar contando con el apoyo de sus familiares y seres queridos.

“En mi mente pasan muchas cosas aun sabiendo que tengo gente alrededor, me siento muy triste, veo mi cuerpo y no es igual; sé que todo es un proceso, sé que todo es pasajero, pero me siento muy triste”, afirmó.

“No sé si a muchas mamás les pasa, pero a mí me ha pasado, sé que algunas mamás se identifican conmigo porque me han escrito, me han dicho lo mismo: me siento muy triste. No me quiero sentir así, pero es imposible no sentirlo porque sé que di a luz, que el cuerpo debe estar cambiando, que siento un vacío en mi panza, que siento muchas cosas”, agregó.

Se suponía que Verónica Giraldo no podría ser madre

Este embarazo y nacimiento ha sido para su familia un milagro ya que Verónica Giraldo se convirtió en madre, luego de que varios médicos le dijeran que eso no iba a poder pasar debido a complicaciones en su útero.

“Esto es una gran bendición, para mí esto es un milagro de Dios porque hace tres años a mí me hicieron una cirugía muy grande en la matriz, en el útero y a mi mamá le dijeron que posiblemente yo podía quedar infértil. Yo he tenido una enfermedad toda mi vida que es endometriosis… y es muy difícil quedar en embarazo”, dijo cuando anunció su embarazo.

En diferentes ocasiones los especialistas le dijeron que tendría que recurrir a tratamientos y ni aun así le podían asegurar que podría llegar a ser madre. Por esto, su gestación y el nacimiento de su hija ha sido recibido por la familia con mucho amor.

Depresión postparto: síntomas y alertas

Ahora, aunque la maquilladora no lo ha llamado de esta manera, Verónica podría estar enfrentándose a un caso de depresión postparto, en el que las madres viven una serie de cambios y sentimientos negativos, que las agobian y en muchos casos les dificultan la conexión con sus bebés.

Algunos síntomas generales y señales de alerta de que una mujer pueda estar padeciendo depresión postparto son:

Agitación e irritabilidad

Cambios en el apetito

Sentimiento de inutilidad o culpa

Sentirse retraída o desconectada

Falta de placer o interés en todas o en la mayoría de las actividades

Pérdida de la concentración

Pérdida de energía

Problemas para realizar las tareas en el hogar o el trabajo

Ansiedad considerable

Pensamientos de muerte o suicidio

Dificultad para dormir

Karol G le dedica una canción a su hermana en Viña del Mar

La quien la artista colombiana Karol G le dedicó el tema “Mañana será bonito” en la Quinta Vergara a su hermana.

Uno de los momentos más emotivos de la presentación de la cantante en el Festival de Viña del Mar fue cuando dedicó una canción a su hermana mayor, Verónica Giraldo. La intérprete de Provenza señaló que su hermana está pasando por momentos difíciles tras haber nacido su hija.

“Vero, te amo y mañana será bonito”, dijo la artista antes de comenzar a cantar.

A través de sus redes sociales, Verónica dijo que la hizo muy feliz el reconocimiento de Karol: “Gracias hermana por darme tanto apoyo, por dedicarme estas palabras y más que todo esta canción tan hermosa porque sí mañana será más bonito. Te amo Karol G”, dijo.